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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान ने की टीम इंडिया के 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' की बराबरी, फाइनल में किया इतिहास सबसे बड़ा रन चेज

पाकिस्तान ने की टीम इंडिया के 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' की बराबरी, फाइनल में किया इतिहास सबसे बड़ा रन चेज

Pakistan ODI Final Biggest Run Chase: पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर टीम इंडिया के सबसे बड़े रन चेज के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 11:37 AM (IST)
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पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया. 326 रनों का टारगेट चेज करके पाक टीम ने भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दरअसल ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ने 325 रनों का स्कोर खड़ा किया था. फखर जमान की 127 रनों की शतकीय पारी की बदौलत किसी ODI फाइनल मैच में पाकिस्तान ने सबसे बड़े रन चेज की बराबरी कर ली.

भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

पिछले 24 साल से किसी ODI टूर्नामेंट या सीरीज के फाइनल में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड भारत के नाम है. साल 2002 में टीम इंडिया ने नैटवेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 326 रनों का सफल रन चेज किया था. भारतीय टीम का रिकॉर्ड टूटा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उसके बराबर जरूर पहुंच गया है.

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ट्राई सीरीज के फाइनल में 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई पाकिस्तान टीम के लिए सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने 99 गेंद में 127 रन बनाए. बाबर आजम खाता तक नहीं खोल पाए, वहीं साद बैग ने 74 रनों की बहुमूल्य पारी खेली. अराफात मिन्हास भी चमके, जिन्होंने महज 31 गेंदों में 61 रन कूट डाले. उन्हीं की बदौलत पाकिस्तान 326 रनों के टारगेट को भेद पाया.

ODI फाइनल में सबसे बड़े रन चेज

326 रन - भारत (बनाम इंग्लैंड)

326 रन - पाकिस्तान (बनाम श्रीलंका)

315 रन - भारत (बनाम पाकिस्तान)

298 रन - न्यूजीलैंड (बनाम दक्षिण अफ्रीका)

287 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम न्यूजीलैंड)

शाहीन अफरीदी बतौर कप्तान बहुत बढ़िया साबित हो रहे हैं. अब तक उनकी कप्तानी में पाकिस्तान वनडे टीम ने 16 मैच खेले हैं, जिनमें टीम 11 बार जीती है केवल पांच बार उसे हार मिली है.

मैच में क्या हुआ?

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सधी हुई शुरुआत की थी. पहले विकेट के लिए अविष्का फर्नांडो और कामिंदु मेंडिस ने 87 रन जोड़े. इसी बीच मेंडिस और पवन रत्नायके के बीच 146 रनों की पार्टनरशिप हुई. श्रीलंका एक समय 340-350 की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में उसने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, जिससे उसका स्कोर 325 तक सीमित रह गया.

जवाब में पाकिस्तान के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, बाबर आजम का खाता तक नहीं खुला. मगर फखर जमान और साद बैग के बीच 149 रनों की साझेदारी ने पाक टीम की जीत की नींव रखी. इसके बाद पाक टीम भी विकेट खोने लगी थी, लेकिन अराफात मिन्हास और हसन नवाज की 94 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को फिर से संभाल लिया. हसन नवाज 37 रन बनाकर नाबाद लौटे और पाकिस्तान की 3 विकेट से जीत सुनिश्चित की.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 01 Nov 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Sri Lanka PAKISTAN CRICKET TEAM
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