हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजीतकर भी हार गया पाकिस्तान, श्रीलंकाई कप्तान ने छीना सेमीफाइनल का चांस, न्यूजीलैंड ने किया क्वालीफाई

जीतकर भी हार गया पाकिस्तान, श्रीलंकाई कप्तान ने छीना सेमीफाइनल का चांस, न्यूजीलैंड ने किया क्वालीफाई

Pakistan vs Sri lanka: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया है. इसी के साथ पाकिस्तान बाहर और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Eliminated T20 World Cup: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया है. श्रीलंका पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, जो इस मैच को जीत तो नहीं पाया लेकिन पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने से जरूर रोक लिया. पल्लेकेले स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे. पाकिस्तान को सुनिश्चित करना था कि श्रीलंका को 147 रनों पर रोके, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने ऐसा बवाल मचाया कि सेमीफाइनल के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए.

पाकिस्तान बाहर, न्यूजीलैंड अंदर

पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण कुछ ऐसा था कि उसे कम से कम 65 रनों से जीत दर्ज करनी थी. इसलिए पाक टीम को सुनिश्चित करना था कि श्रीलंका 147 रनों से आगे ना बढ़ पाए. एक समय श्रीलंका ने पहले 2 विकेट जल्दी खो दिए थे, लेकिन पहले पवन रत्नायके का अर्धशतक आया, जिन्होंने 37 गेंद में 58 रनों की पारी खेली.

चूंकि पाकिस्तान, श्रीलंका को 147 रन के भीतर रोकने में नाकामयाब रहा, इसलिए वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है. दूसरी ओर नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड ने अंतिम-4 में जगह बना ली है.

दासुन शनाका ने छीनी जीत

पाकिस्तान के लिए एक समय उम्मीद बनी हुई थी कि वह श्रीलंका को 147 रनों के भीतर रोक सकता है, लेकिन कप्तान दासुन शनाका की 76 रनों की तूफानी पारी ने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों को समाप्त कर दिया था. शनाका ने 31 गेंद में 76 रन बनाए और इस दौरान 2 चौके और 8 छक्के लगाए.

अंतिम ओवर में श्रीलंका को 28 रनों की जरूरत थी. सामने शाहीन अफरीदी गेंदबाजी कर रहे थे, जिन्होंने पहली 5 गेंदों पर 22 रन दे दिए थे. नतीजन श्रीलंका को अंतिम गेंद पर एक छक्का चाहिए था. अफरीदी ने बिल्कुल वाइड लाइन के करीब यॉर्कर गेंद फेंकी, जिसे वाइड समझकर शनाका ने खाली जाने दिया. इस तरह श्रीलंका को 5 रनों की हार मिली

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Sri Lanka PAK VS SL Sahibzada Farhan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जीतकर भी हार गया पाकिस्तान, श्रीलंकाई कप्तान ने छीना सेमीफाइनल का चांस, न्यूजीलैंड ने किया क्वालीफाई
जीतकर भी हार गया पाकिस्तान, श्रीलंकाई कप्तान ने छीना सेमीफाइनल का चांस, न्यूजीलैंड ने किया क्वालीफाई
क्रिकेट
PAK vs SL Super-8: अंतिम गेंद पर जीता पाकिस्तान, श्रीलंका ने दिया तगड़ा झटका, टी20 वर्ल्ड कप से कर दिया बाहर
अंतिम गेंद पर जीता पाकिस्तान, श्रीलंका ने दिया तगड़ा झटका, टी20 वर्ल्ड कप से कर दिया बाहर
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
क्रिकेट
India Semi Final Qualification: 'सेमीफाइनल' से कम नहीं भारत और वेस्टइंडीज का मैच, जो हारा वो बाहर; समीकरण उड़ा देगा आपके होश
'सेमीफाइनल' से कम नहीं भारत और वेस्टइंडीज का मैच, जो हारा वो बाहर; समीकरण उड़ा देगा आपके होश
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: रज्जी की गलतफहमी, धीरज ने बचाई जान! पर महादेव के डर से मचा बवाल
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले से भड़का रूस, पुतिन ने ट्रंप-नेतन्याहू को दिया सख्त संदेश!
ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले से भड़का रूस, पुतिन ने ट्रंप-नेतन्याहू को दिया सख्त संदेश!
दिल्ली NCR
AAP की रैली को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति, नाराज अरविंद केजरीवाल बोले- 'तानाशाही सही नहीं'
AAP की रैली को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति, नाराज अरविंद केजरीवाल बोले- 'तानाशाही सही नहीं'
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
बॉलीवुड
'मेरे पास 1200 करोड़ का काम है', राजपाल यादव बोले 'बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे भी भेजे'
'मेरे पास 1200 करोड़ का काम है', राजपाल यादव बोले 'बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे भी भेजे'
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
ट्रेंडिंग
अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल
अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget