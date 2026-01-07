हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान ने दर्ज की 2026 की पहली जीत, टी20 मैच में श्रीलंका को चटाई धूल

पाकिस्तान ने दर्ज की 2026 की पहली जीत, टी20 मैच में श्रीलंका को चटाई धूल

PAK vs SL 1st T20 Highlights: पहले टी20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया है. साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jan 2026 10:37 PM (IST)
पहले टी20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया है. डाम्बुला में खेले गए इस मैच में श्रीलंकाई टीम पहले खेलते हुए 128 रनों पर ढेर हो गई थी. जवाब में पाकिस्तान ने 20 गेंद शेष रहते 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया. पाक टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं गेंदबाजी में पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने तीन-तीन विकेट लिए. यह साल 2026 में पाकिस्तान टीम की पहली जीत है.

पहले बल्लेबाजी करने आई श्रीलंकाई टीम का हाल इतना बुरा रहा कि उसने 38 के स्कोर तक 4 विकेट खो दिए थे. जेनिथ लियानागे ने 40 रनों की पारी खेल जैसे-तैसे श्रीलंका को 100 के पार स्कोर तक पहुंचने में मदद की. पाकिस्तान के अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने तीन-तीन विकेट लिए, वहीं मोहम्मद वसीम और शादाब खान ने दो-दो विकेट चटकाए.

पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अय्यूब ने बढ़िया शुरुआत दिलाई. पावरप्ले समाप्त होने से पहले ही पाकिस्तान टीम 50 के पार चली गई थी. अय्यूब 24 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं फरहान ने 36 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली.

एक समय पाकिस्तान ने एक विकेट के नुकसान पर 94 रन बना लिए थे. इस बीच लगातार अंतराल पर विकेट गिरने से पाक टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं. पाकिस्तान ने महज 12 रनों के भीतर तीन विकेट गंवा दिए थे. शादाब खान ने 12 गेंद में 18 रनों की छोटी सी पारी खेल पाकिस्तान की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. श्रीलंका के लिए महीश तीक्षणा, दुश्मंता चमीरा, वानिंदु हसरंगा और धनंजया डी सिल्वा ने एक-एक विकेट लिया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Jan 2026 10:14 PM (IST)
