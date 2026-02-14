हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटखत्म नहीं हुआ पाकिस्तान का ड्रामा, भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पर सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

खत्म नहीं हुआ पाकिस्तान का ड्रामा, भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पर सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

Salman Agha on Hand Shake with Indian Players: टी20 वर्ल्ड कप में संडे को भारत और पाकिस्तान का मैच है. इस मुकाबले से पहले शनिवार को पाक कप्तान सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 14 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप में कल यानी रविवार, 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है. यह महामुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. इस मैच से पहले आज यानी शनिवार को पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान सलमान आगा ने भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने रविवार को खेले जाने मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के सवाल पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उम्मीद जताई कि दोनों टीमों के खिलाड़ी खेल की भावना को बनाए रखेंगे. 

जानें क्या कुछ बोले सलमान अली आगा?

हाथ मिलाने की परंपरा को लेकर पूछे गए सवाल पर सलमान आगा ने कहा, “इस बारे में हम कल देखेंगे.” पाकिस्तान के शुरुआती बहिष्कार के बाद मैच को लेकर बनी संवेदनशील स्थिति के बीच सलमान ने किसी भी विवाद से दूर रहने की कोशिश की और कहा कि वह चाहते हैं कि मुकाबला क्रिकेट की भावना के अनुरूप खेला जाए. सलमान आगा ने आगे कहा, “मैं उम्मीद करता हूं कि यह खेल उसी भावना के साथ खेला जाए, जिस भावना के साथ इसे शुरुआत से खेला जाता रहा है.”

एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया था हाथ

बता दें कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पिछले साल सितंबर में दुबई में एशिया कप के दौरान घोषणा की थी कि उनकी टीम अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के सम्मान में पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएगी. इस फैसले को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारतीय सेना के प्रति एकजुटता के प्रतीक के रूप में भी देखा गया था. सूत्रों के अनुसार, रविवार को भी यही प्रोटोकॉल अपनाए जाने की संभावना है और टॉस के समय या मैच समाप्ति पर दोनों कप्तानों के हाथ मिलाने की उम्मीद नहीं है.

Published at : 14 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup India Vs Pakistan Salman Agha IND VS PAK T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh में Change of Power, India के लिए मौका या चुनौती? | Paisa Live
SBI Mutual Fund IPO: Indian Investment Culture का बड़ा Signal | Paisa Live
Gold-Silver ETFs पर SEBI का नया Rule, Investors को मिलेगा Protection | Paisa Live
India-US Trade Deal: 18% Tariff से China पीछे, Exports को मिलेगा Mega Boost | Paisa Live
Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
ट्रेंडिंग
Video: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget