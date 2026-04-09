हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआतंकी देश शांति का संदेश दे रहा है..., PSL 2026 में पाकिस्तान का ड्रामा देखकर बोले फैंस

आतंकी देश शांति का संदेश दे रहा है..., PSL 2026 में पाकिस्तान का ड्रामा देखकर बोले फैंस

PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन जारी है, जिसके 15वें मैच में अलग ही ड्रामा देखने को मिला. बाबर आजम और मेरेनस लाबुशेन ने कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश दिया.

By : शिवम | Updated at : 09 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां संस्करण जारी है, जिसके 15 मैच हो चुके हैं. बुधवार को हुए मुकाबले बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जाल्मी ने मेरेनस लबुशेन की कप्तानी वाली हैदराबाद किंग्समैन को 4 विकेट से हराया, ये जीत उन्हें अंतिम गेंद पर मिली. इस मैच से पहले एक अलग ही ड्रामा देखने को मिला, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अपने देश में आतंकवाद को पनपने देता है, वो दुनिया में शांति का संदेश देने का दिखावा कर रहा है.

PSL 2026 में ड्रामा

पाकिस्तान ने शुक्रवार को दावा किया था कि वह अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों को इस्लामाबाद में होस्ट करेगा. आतंक के लिए मशहूर पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इसको लेकर प्रशंसा की है. इसे पाकिस्तान अपनी जीत की तरफ सेलिब्रेट कर रहा है और हर तरफ इसे भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है. यही ड्रामा पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखने को मिला.

हैदराबाद किंग्समैन बनाम पेशावर जाल्मी मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान बाबर आजम और मेरेनस लबुशेन और पीएसएल सीईओ सलमान नसीर ने एक सफेद कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश देने का प्रयास किया.

मैच का हाल

मुकाबले की बात करें तो ये रोमांचक रहा. हैदराबाद किंग्समन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रनों पर ढेर हो गई. इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम की घातक गेंदबाजी देखने को मिली. अहमद ने 4 ओवरों में 21 रन देकर 4 विकेट लिए. सुफियान ने 4 ओवरों में 32 रन देकर 4 विकेट चटकाए. कुसल परेरा ने हैदराबाद के लिए सर्वाधिक 58 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए बाबर आजम ने 37 गेंदों में 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, माइकल ब्रेसवेल ने 25 और कुशल मेंडिस ने 27 रन बनाए. इफ्तिखार अहमद ने अंत में 10 गेंदों में 15 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने पेशावर जाल्मी को अंतिम गेंद पर जीत दिलाई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Peshawar Zalmi Pakistan PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आतंकी देश शांति का संदेश दे रहा है..., PSL 2026 में पाकिस्तान का ड्रामा देखकर बोले फैंस
आतंकी देश शांति का संदेश दे रहा है..., PSL 2026 में पाकिस्तान का ड्रामा देखकर बोले फैंस
क्रिकेट
DC vs GT Live Highlights: गुजरात ने लास्ट दो गेंद में जीता हारा हुआ मैच, अंतिम लम्हों में 'हीरो' से 'विलेन' बने डेविड मिलर
गुजरात ने लास्ट दो गेंद में जीता हारा हुआ मैच, अंतिम लम्हों में 'हीरो' से 'विलेन' बने मिलर
क्रिकेट
DC vs GT Full Highlights: दो गेंद में चाहिए थे सिर्फ 2 रन, फिर भी हार गई दिल्ली, गुजरात ने जबड़े से छीनी जीत
दो गेंद में चाहिए थे सिर्फ 2 रन, फिर भी हार गई दिल्ली, गुजरात ने जबड़े से छीनी जीत
क्रिकेट
बांग्लादेश क्रिकेट पर फिक्सिंग का दाग, BCB चुनावों में हुई थी गड़बड़ी, जांच में बहुत बड़ा खुलासा
बांग्लादेश क्रिकेट पर फिक्सिंग का दाग, BCB चुनावों में हुई थी गड़बड़ी, जांच में बहुत बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
बिहार
Bihar News: भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक
भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक
आईपीएल 2026
1st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
बॉलीवुड
Salman Khan Video: सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
विश्व
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आंधी-बारिश का दौर खत्म, अब धूप करेगी बेहाल, तेजी से बढ़ेगा पारा, जानें- मौसम का हाल
यूपी में आंधी-बारिश का दौर खत्म, अब धूप करेगी बेहाल, तेजी से बढ़ेगा पारा, जानें- मौसम का हाल
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget