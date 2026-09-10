IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब चैट हिस्ट्री से खुलेंगे राज! पाकिस्तानी खिलाड़ी इमाम और रिजवान को NCCIA ने भेजा नोटिस

अब चैट हिस्ट्री से खुलेंगे राज! पाकिस्तानी खिलाड़ी इमाम और रिजवान को NCCIA ने भेजा नोटिस

इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान उन 7 खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हे इंग्लैंड दौरे के बीच ही बाहर कर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया. NCCIA ने उन्हें नोटिस भेज शुक्रवार को अपने ऑफिस बुलाया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Sep 2026 06:11 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले काफी दिनों से उथल-पुथल मची हुई है. इंग्लैंड दौरे के बीच पीसीबी ने 7 खिलाड़ियों समेत कोच और गेंदबाजी कोच को हटा दिया, इसमें इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे. इमाम पर तो ये भी आरोप लगे कि उनकी चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि वह लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके. नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नोटिस भेजकर शुक्रवार को अपने ऑफिस बुलाया है. इसके पीछे का कारण भी सामने आया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई खिलाड़ियों के फोन जब्त किए थे, जिससे आशंका बढ़ी थी कि कहीं मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार की जांच तो नहीं हो रही है. इमाम को लेकर पाकिस्तान में सवाल उठाए गए थे कि हल्की चोट (लो-ग्रेड काफ़ स्ट्रेन) के बावजूद वह दोनों पारियों में बल्लेबजी के लिए नहीं आए, जबकि चौथे दिन वह टेप लगी पिंडली के साथ थ्रोडाउन ले रहे थे. NCCIA ने मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक समेत 3 खिलाड़ियों को नोटिस देकर शुक्रवार को अपने ऑफिस बुलाया है. यह पीसीबी द्वारा उनके मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा की जांच का हिस्सा है. हालांकि रिपोर्ट में ये खुलासा नहीं हुआ है कि तीसरा क्रिकेटर कौन है?

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को इमाम और रिजवान को ऑफिस में उनके मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए कहा जाएगा. जांचकर्ता इंग्लैंड दौरे के दौरान कथित ड्रेसिंग-रूम लीक की जांच के हिस्से के तौर पर डिवाइस की जांच करना चाहता है.

यह भी पढ़ें- '2027 में...', रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कह दी बड़ी बात

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये जांच इंग्लैंड दौरे के दौरान कथित ड्रेसिंग-रूम लीक पर केंद्रित होगी. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर अभी ये नहीं बताया है कि खिलाड़ियों के फोन क्यों जब्त किए गए हैं. इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बता दें कि पीसीबी ने इमाम, रिजवान के साथ अली उस्मान, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद और ओवैस जफर को तीसरे टेस्ट से पहले बाहर किया था. उनके रिप्लेसमेंट में से 5 अनकैप्ड खिलाड़ी थे.

यह भी पढ़ें- Watch: जीत के जश्न में खूब नाचे वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, किया भांगड़ा

तीसरे टेस्ट में भी फ्लॉप पाकिस्तान!

पीसीबी ने बेशक तीसरे टेस्ट में कई बदलाव किए, कोच हटाए लेकिन उनकी किस्मत फिर भी नहीं बदली. एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान 133 रनों पर सिमट गई. इस तरह इस दौरे पर भी तक 5 पारियों में एक भी बार पाकिस्तान 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 299 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड के पास 166 रनों की बढ़त है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Imam Ul Haq Mohammad Rizwan ENG Vs PAK Test PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान मैच की बदलेगी तारीख! दिल्ली पुलिस ने DDCA को क्यों लिखा लेटर?
भारत-अफगानिस्तान मैच की बदलेगी तारीख! दिल्ली पुलिस ने DDCA को क्यों लिखा लेटर?
क्रिकेट
कौन बनेगा CSK का अगला कोच? MS Dhoni की सलाह पर टीम ने इस दिग्गज पर किया विचार
कौन बनेगा CSK का अगला कोच? MS Dhoni की सलाह पर टीम ने इस दिग्गज पर किया विचार
क्रिकेट
'2027 में...', रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कह दी बड़ी बात
'2027 में...', रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget