अब चैट हिस्ट्री से खुलेंगे राज! पाकिस्तानी खिलाड़ी इमाम और रिजवान को NCCIA ने भेजा नोटिस

पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले काफी दिनों से उथल-पुथल मची हुई है. इंग्लैंड दौरे के बीच पीसीबी ने 7 खिलाड़ियों समेत कोच और गेंदबाजी कोच को हटा दिया, इसमें इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे. इमाम पर तो ये भी आरोप लगे कि उनकी चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि वह लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके. नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नोटिस भेजकर शुक्रवार को अपने ऑफिस बुलाया है. इसके पीछे का कारण भी सामने आया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई खिलाड़ियों के फोन जब्त किए थे, जिससे आशंका बढ़ी थी कि कहीं मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार की जांच तो नहीं हो रही है. इमाम को लेकर पाकिस्तान में सवाल उठाए गए थे कि हल्की चोट (लो-ग्रेड काफ़ स्ट्रेन) के बावजूद वह दोनों पारियों में बल्लेबजी के लिए नहीं आए, जबकि चौथे दिन वह टेप लगी पिंडली के साथ थ्रोडाउन ले रहे थे. NCCIA ने मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक समेत 3 खिलाड़ियों को नोटिस देकर शुक्रवार को अपने ऑफिस बुलाया है. यह पीसीबी द्वारा उनके मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा की जांच का हिस्सा है. हालांकि रिपोर्ट में ये खुलासा नहीं हुआ है कि तीसरा क्रिकेटर कौन है?

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को इमाम और रिजवान को ऑफिस में उनके मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए कहा जाएगा. जांचकर्ता इंग्लैंड दौरे के दौरान कथित ड्रेसिंग-रूम लीक की जांच के हिस्से के तौर पर डिवाइस की जांच करना चाहता है.

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रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये जांच इंग्लैंड दौरे के दौरान कथित ड्रेसिंग-रूम लीक पर केंद्रित होगी. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर अभी ये नहीं बताया है कि खिलाड़ियों के फोन क्यों जब्त किए गए हैं. इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बता दें कि पीसीबी ने इमाम, रिजवान के साथ अली उस्मान, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद और ओवैस जफर को तीसरे टेस्ट से पहले बाहर किया था. उनके रिप्लेसमेंट में से 5 अनकैप्ड खिलाड़ी थे.

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तीसरे टेस्ट में भी फ्लॉप पाकिस्तान!

पीसीबी ने बेशक तीसरे टेस्ट में कई बदलाव किए, कोच हटाए लेकिन उनकी किस्मत फिर भी नहीं बदली. एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान 133 रनों पर सिमट गई. इस तरह इस दौरे पर भी तक 5 पारियों में एक भी बार पाकिस्तान 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 299 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड के पास 166 रनों की बढ़त है.