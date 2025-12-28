हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तानी क्रिकेटर की एक्स वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, ऐसा राज खोला, जानकर दंग रह जाएंगे

पाकिस्तानी क्रिकेटर की एक्स वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, ऐसा राज खोला, जानकर दंग रह जाएंगे

Imad Wasim Sannia Ashfaq Divorce: पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की एक्स-वाइफ सानिया अशफाक ने तलाक के बाद बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Dec 2025 09:56 PM (IST)
पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की एक्स-वाइफ सानिया अशफाक ने अपना दर्द बयां किया है. सानिया का कहना है कि उनके शादीशुदा रिश्ते में एक तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी के कारण उनका इमाद वसीम के साथ तलाक हुआ. कुछ समय पहले ही वसीम ने अपनी पत्नी से अलग होने की पुष्टि की थी, जिसके बाद सानिया का यह खुलासा वाकई चौंकाने वाला है.

37 वर्षीय इमाद वसीम ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया था कि उन्होंने और सानिया अशफाक ने शादी के 6 साल बाद अलग होने का निर्णय किया है. उनका कहना था कि आगे से सानिया को उनकी पत्नी कहकर संबोधित ना किया जाए और लोगों से आग्रह किया था कि वे दोनों की निजता का सम्मान करें.

एक्स-वाइफ सानिया का खुलासा

सानिया अशफाक ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, "मेरा घर उजड़ गया है और मेरे बच्चे अब बिना पिता के हो गए हैं. मैं 3 बच्चों की मां हूं, एक 5 महीने का नवजात शिशु भी है, जिसे अब तक पिता का प्यार नहीं मिला है. ये ऐसी कहानी नहीं है, जिसे मैं साझा करना थाहती थी, लेकिन चुप्पी को कभी कमजोरी नहीं समझना चाहिए."

तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी...

सानिया ने आगे लिखा, "अन्य शादियों की तरह हमारे रिश्ते में भी कुछ दिक्कतें रहीं, फिर भी इसका वजूद मिटा नहीं. मैं एक पत्नी, मां और परिवार को बचाने के लिए प्रतिबद्ध रही. अंत में एक तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी हमारे रिश्ते के टूटने का कारण बनी, जिसका उद्देश्य मेरे पति से शादी रचाना था."

आपको बताते चलें कि इमाद वसीम और सानिया अशफाक ने साल 2019 में शादी की थी. इस रिश्ते से उनके 3 बच्चे हैं. 

 
 
 
 
 
About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Dec 2025 09:56 PM (IST)
Imad Wasim Imad Wasim Divorce Sannia Ashfaq
