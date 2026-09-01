IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, 7 खिलाड़ी और 2 कोच नपे

पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, 7 खिलाड़ी और 2 कोच नपे

पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वह टेस्ट सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही है. तीसरे टेस्ट से पहले पाक टीम में 7 बदलाव किए गए हैं और 2 कोच भी हटा दिए गए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है. इंग्लैंड टूर पर बेकार प्रदर्शन के चलते अचानक 7 खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि PCB ने 2 कोचों को भी नहीं बख्शा है. 7 खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा और इमाम उल हक का नाम भी शामिल है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की इस कार्रवाई में 7 खिलाड़ियों के अलावा टेस्ट हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल का भी पत्ता कट गया है. पाकिस्तान टीम अभी इंग्लैंड में है, जहां 2 टेस्ट मैचों के बाद वह सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही है. सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाएगा.

तीसरे टेस्ट मैच में माइक हेसन पाक टीम के हेड कोच होंगे, जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कोच भी हैं. सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक के अलावा खुर्रम शहजाद, अवैस जफर, आमिर जमाल और अली उस्मान को भी वापस घर भेज दिया गया है.

सैम अयूब, अब्दुल्लाह फजल को रिप्लेसमेंट के तौर पर इंग्लैंड बुलाया गया है. वहीं अराफाट मिनहास, साद बैग, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह को नेशनल टीम का कॉल आया है. उन्हें समय रहते वीजा मिल गया तो वे इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे. वहीं माइक हेडन पहले ही टीम के साथ जुड़ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला

मोहसिन नकवी पर राजनीतिक दबाव

पाकिस्तान टीम के भीतर ये बदलाव ऐसे समय पर हुए हैं, जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि PCB चीफ मोहसिन नकवी को कुछ नेताओं की ओर से राजनीतिक दबाव झेलना पड़ रहा है.

याद दिला दें कि पाकिस्तान टीम को पहले टेस्ट मैच में पारी और 103 रनों के अंतर से हार मिली थी. उस मुकाबले में बाबर आजम नहीं खेले थे. लॉर्ड्स पर खेले गए दूसरे टेस्ट में बाबर आजम की वापसी के बावजूद परिणाम नहीं बदला. इस बार इंग्लैंड ने उसे 194 रनों के विशाल अंतर से हराया. अब तक टेस्ट सीरीज की चारों पारियों में पाक टीम एक बार भी 200 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाई है.

इसी बीच पूर्व क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने आरोप लगाए कि इमाम उल हक चोट का बहाना कर रहे थे. जबकि PCB ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उन्हें काफ इंजरी हुई थी. नकवी इस मामले में जांच के आदेश भी दे चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

'उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गया...', बाबर आजम पर दिग्गज का हैरतअंगेज बयान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Sarfaraz Ahmed Muhammad Rizwan PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, 7 खिलाड़ी और 2 कोच नपे
पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, 7 खिलाड़ी और 2 कोच नपे
क्रिकेट
'उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गया...', बाबर आजम पर दिग्गज का हैरतअंगेज बयान
'उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गया', बाबर आजम पर दिग्गज का हैरतअंगेज बयान
क्रिकेट
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला
क्रिकेट
मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर, अचानक 5 खिलाड़ियों का पत्ता साफ
मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर, अचानक 5 खिलाड़ियों का पत्ता साफ
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
राजस्थान
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
इंडिया
भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, केके चंद्राकर के घर सुबह-सुबह पहुंची
भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, केके चंद्राकर के घर सुबह-सुबह पहुंची
ओटीटी
वरुण तेज की Korean Kanakaraju की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'कोरियन कनक राजू' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
क्रिकेट
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला
विश्व
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
ट्रेंडिंग
डिलीवरी एजेंट की मेहनत देख भावुक हुई महिला, शेयर किया वीडियो
डिलीवरी एजेंट की मेहनत देख भावुक हुई महिला, शेयर किया वीडियो
टेक्नोलॉजी
इन नंबर्स से आए कॉल तो हो जाएं सावधान, खाली हो सकता है खाता
इन नंबर्स से आए कॉल तो हो जाएं सावधान, खाली हो सकता है खाता
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget