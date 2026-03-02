भारत से हारने पर बौखलाया PCB, खिलाड़ियों पर उतारा गुस्सा, ठोक दिया 50-50 लाख का जुर्माना

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत से हारने पर बौखलाया PCB, खिलाड़ियों पर उतारा गुस्सा, ठोक दिया 50-50 लाख का जुर्माना

भारत से हारने पर बौखलाया PCB, खिलाड़ियों पर उतारा गुस्सा, ठोक दिया 50-50 लाख का जुर्माना

Pakistan T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान टीम पर भारी भरकम जुर्माना ठोका गया है. अभी तक PCB का आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Mar 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सजा मिली है. सलमान आगा की कप्तानी में टीम सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ पाई. खबर है कि वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के लिए टीम के हर एक खिलाड़ी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है.

आपको याद दिला दें कि बीते शनिवार पाकिस्तान को श्रीलंका पर 65 रन या उससे बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी थी. जिससे उसका नेट रन-रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए. पाकिस्तान को जीत तो मिली, लेकिन सिर्फ 5 रनों से. इस कारण पाक टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजा

एक्सप्रे ट्रिब्यून के अनुसार पीसीबी के सूत्रों ने बताया गया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तानी टीम के हर एक खिलाड़ी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना लगाने का फैसला भारत के खिलाफ हार के बाद ही ले लिया गया था. 15 फरवरी को खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया था. अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसपर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

बीते शनिवार पाकिस्तान को श्रीलंका पर कम से कम 65 रनों की जीत की जरूरत थी, लेकिन पाक टीम सिर्फ 5 रनों से ही जीत पाई थी. इस वजह से नेट रन-रेट कम होने के कारण पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था.

टांय टांय फिस्स पाकिस्तान

पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कुल 7 मैच खेले, जिनमें उसने 4 जीत दर्ज कीं. उसकी ये जीत नामीबिया, यूएसए, नीदरलैंड्स और श्रीलंका के खिलाफ आईं. इनमें से भी नीदरलैंड्स और श्रीलंका ने उसे करीब-करीब हरा ही दिया था. वहीं भारत और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ पाक टीम को हार झेलनी पड़ी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Mar 2026 04:38 PM (IST)
PCB Pakistan Cricket Board PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
