IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPCB छोड़ते ही पाकिस्तान क्रिकेट का कच्चा-चिट्ठा खोल दिया, मिसबाह ने खोला मुंह

PCB छोड़ते ही पाकिस्तान क्रिकेट का कच्चा-चिट्ठा खोल दिया, मिसबाह ने खोला मुंह

पाकिस्तान क्रिकेट की लाचारी किसी से छुपी नहीं है. PCB लगातार कोच और कप्तान बदलने में व्यस्त रहता है. अब पूर्व सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने पाक क्रिकेट की पोल खोलकर रख दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? टीम के अंदर और सेलेक्शन कमिटी बदल देने से पाक क्रिकेट टीम का वर्तमान और भविष्य बदल जाएगा क्या? PCB के सामने ऐसे की बड़े सवाल थे, इसलिए उसने इंग्लैंड सीरीज के बीच में ही आधी टीम बदल डाली. इसी बीच सेलेक्शन कमिटी का हिस्सा रहे मिसबाह उल हक ने इस्तीफा दे दिया था. PCB छोड़ने के बाद मिसबाह ने बोर्ड की पोल खोलकर रख दी है.

पाकिस्तान टीम की सेलेक्शन कमिटी का हिस्सा रहे मिसबाह उल हक ने कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में क्षेत्रीय और विदेशी कोचों में भेद किया जाता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोकल यानी क्षेत्रीय कोचों की अधिक जांच-पड़ताल की जाती है और ज्यादा आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ता है.

पाकिस्तान क्रिकेट की खुल गई पोल

एक पाकिस्तानी टीवी शो पर बात करते हुए मिसबाह ने कहा, "यह सच्चाई है कि पाकिस्तान क्रिकेट में लोकल और विदेशी कोच में भेद किया जाता है. विदेशी कोच की तुलना में यहां के क्षेत्रीय कोचों को ज्यादा जांच-पड़ताल और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है."

मिसबाह ने कहा कि उन्हें विदेशी कोचों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाक क्रिकेट का सिस्टम ऐसा बन चुका है कि विदेशी कोचों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है. उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यहां के कोच हमेशा सबके निशाने पर आ जाते हैं. वहीं जब टीम खराब प्रदर्शन करे तब  विदेशी कोच को उतना लताड़ा नहीं जाता, जितनी लताड़ उसे मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: इस ट्राई सीरीज में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान! ICC ने बनाया प्लान

कॉस्मेटिक सर्जरी से नहीं बनेगा काम

इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में पाकिस्तान टीम 0-2 से पिछड़ रही है. 9 सितंबर से तीसरा टेस्ट शुरू होगा, उससे पहले PCB ने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक और सलमान आगा समेत 7 खिलाड़ियों को घर वापस भेज दिया गया और 2 कोच भी साथ में नप गए. बोर्ड के इसी फैसले के बाद मिसबाह ने इस्तीफा देने का निर्णय किया था, क्योंकि बदलावों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था.

इन बदलावों पर मिसबाह उल हक ने कहा, "हमें डर और दबाव में आकर कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए. हमें प्रदर्शन और परिस्थिति का आकलन करके फैसला लेना चाहिए कि भविष्य के लिए क्या सही होगा?" मिसबाह ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट की यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहां डर और दबाव के मारे तुरंत एक्शन लेने की आदत है.

यह भी पढ़ें:

ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Misbah Ul Haq PCB PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया
ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया
क्रिकेट
इस ट्राई सीरीज में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान! ICC ने बनाया प्लान
इस ट्राई सीरीज में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान! ICC ने बनाया प्लान
क्रिकेट
Watch: दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
क्रिकेट
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नाराज फूफाओं', BJP अध्यक्ष नितिन नवीन पर गुस्सा विपक्ष, बोला- 'मलबे में बच्चे, और इन्हें...'
'नाराज फूफाओं', BJP अध्यक्ष नितिन नवीन पर गुस्सा विपक्ष, बोला- 'मलबे में बच्चे, और इन्हें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती भतीजे आकाश आनंद को फिर देंगी सजा? इस कदम से मिले संकेत
मायावती भतीजे आकाश आनंद को फिर देंगी सजा? इस कदम से मिले संकेत
विश्व
एडल्ट कंटेंट से 30 हजार ड्रोन खरीदेगा यूक्रेन! ला रहा नया कानून
एडल्ट कंटेंट से 30 हजार ड्रोन खरीदेगा यूक्रेन! ला रहा नया कानून
Celebrities
रेड साड़ी मे बला की खूबसूरत लगीं नीता अंबानी, दोनों बहुओं श्लोका और राधिका पर पड़ीं भारी
इवेंट में नीता अंबानी ने रेड साड़ी में बिखेरा जलवा, दोनों बहुओं से लगीं ज्यादा खूबसूरत
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया
ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया
इंडिया
बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने याद दिलाया 1946 दंगा, बोले- 'तलवारें बनाने के लिए...'
बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने याद दिलाया 1946 दंगा, बोले- 'तलवारें बनाने के लिए...'
दिल्ली NCR
दिल्ली सत्य निकेतन बिल्डिंग ढहने का पहला VIDEO आया सामने, दहला देगा हादसा
दिल्ली सत्य निकेतन बिल्डिंग ढहने का पहला VIDEO आया सामने, दहला देगा हादसा
ट्रेंडिंग
KFC के फ्राइड चिकन में कीड़ा मिलने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
KFC के फ्राइड चिकन में कीड़ा मिलने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget