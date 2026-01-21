हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान ने किया बांग्लादेश का समर्थन, PCB ने लिखा ICC को खत

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान ने किया बांग्लादेश का समर्थन, PCB ने लिखा ICC को खत

PCB supports Bangladesh: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश के रुख का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समर्थन किया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पीसीबी ने मंगलवार (20 जनवरी) को ईमेल लिखा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 21 Jan 2026 11:57 AM (IST)
PCB supports Bangladesh for ICC T20 World Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की बुधवार यानी 21 जनवरी, 2026 को अहम बोर्ड मीटिंग होने जा रही है. इस मीटिंग में बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. आईसीसी बोर्ड मीटिंग से ठीक एक दिन पहले मंगलवार यानी 20 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को औपचारिक तौर पर ईमेल लिखकर बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने बांग्लादेश के रुख का समर्थन करते हुए आईसीसी से ईमेल में कहा है कि बीसीबी का भारत में न खेलने का फैसला सही है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीसीबी ने आईसीसी बोर्ड के सभी सदस्यों को भी अपने ईमेल की सीसी में रखा है. 

भारत नहीं आने का क्या है विवाद?

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश के बाद, आईपीएल की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने फरवरी में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से इनकार कर दिया. बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में ही खेले जाने हैं. बीसीबी ने 4 जनवरी को आईसीसी को ईमेल लिखकर मांग किया कि उसके मैच भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में कराए जाएं. इसके लिए उसने 'सुरक्षा चिंताओं' का हवाला दिया. जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की इन चिंताओं को बिना आधार वाला बताकर खारिज कर दिया.

बांग्लादेश अपने रूख पर अड़ा

आईसीसी और बीसीबी के बीच हुई कई चर्चाओं में अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई हल नहीं निकला है. वहीं, बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि वो भारत में वर्ल्ड कप के अपने मैच नहीं खेलेगा. पिछले हफ्ते शनिवार को ढाका में आईसीसी के प्रतिनिधि के साथ बैठक में बीसीबी अधिकारियों ने अड़ियल रुख दिखाया. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की ही एक अन्य रिपोर्ट में सामने आया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश की मांगों को ठुकराते हुए उसे 21 जनवरी, 2026 तक अंतिम फैसला लेने का समय दिया था, जिसके बाद आईसीसी अपना अंतिम निर्णय लेगी.

Published at : 21 Jan 2026 11:57 AM (IST)
Pakistan Cricket News IND Vs BAN SRILANKA BANGLADESH
