हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान से चेज नहीं हुए 211 रन, अंडर-19 वर्ल्ड कप में करवा ली बेइज्जती; कप्तान के अलावा सारे के सारे फ्लॉप

पाकिस्तान से चेज नहीं हुए 211 रन, अंडर-19 वर्ल्ड कप में करवा ली बेइज्जती; कप्तान के अलावा सारे के सारे फ्लॉप

Under 19 World Cup 2026: अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 211 रनों का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है. इंग्लैंड ने पाक टीम को 37 रनों से हरा दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Jan 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 211 रनों का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है. इंग्लैंड ने पाक टीम को 37 रनों से हरा दिया है. हरारे में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड अंडर-19 टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. इसके जवाब में पाक कप्तान फरहान यूसुफ के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया. नतीजन पाकिस्तान टीम केवल 173 रनों पर सिमट गई.

ये अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान, दोनों का पहला ही मैच था. इंग्लैंड के लिए कैलब फाल्कनर ने 66 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. उनके अलावा बेन डॉकिंस ने 33 और राल्फी एल्बर्ट ने भी 25 रन बनाए. इन सभी के योगदान से इंग्लैंड की टीम 210 रनों तक पहुंच पाई.

पाकिस्तान टीम हुई ढेर

अंडर-19 एशिया कप में धमाल मचाने वाले समीर मिन्हास फ्लॉप रहे, जो केवल 10 रन बनाकर आउट हो गए. देखते ही देखते पाकिस्तान टीम ने 54 रन तक आते-आते 4 विकेट गंवा दिए थे. कप्तान फरहान यूसुफ किसी 'आयरन मैन' की तरह मजबूती से क्रीज पर डटे हुए थे. कप्तान यूसुफ ने 65 रन बनाए. उनके अलावा पाक टीम का कोई भी बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया.

इस हार के साथ पाकिस्तान टीम ग्रुप B की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चली गई है. इंग्लैंड के 2 अंक हो गए हैं, वहीं पाकिस्तान का अभी खाता नहीं खुल पाया है. जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का एक-एक अंक हैं, ये दोनों टीम भी टेबल में पाकिस्तान से ऊपर हैं.

भारत किस ग्रुप में?

2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप A में है. इस ग्रुप में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और यूएसए भी मौजूद हैं. टीम इंडिया ने अपना पहला मैच 15 जनवरी को यूएसए के साथ खेला, जिसमें टीम इंडिया ने DLS पद्धति से 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. भारत का दूसरा 17 जनवरी को बांग्लादेश के साथ होगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Jan 2026 10:38 PM (IST)
PAK Vs ENG U19 WORLD CUP Under19 World Cup PAK U19 Vs ENG U19
