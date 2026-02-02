हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत से मैच नहीं खेलने पर आया पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का बयान, जानें क्या कुछ कहा

भारत से मैच नहीं खेलने पर आया पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का बयान, जानें क्या कुछ कहा

पाकिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का एलान किया है. इस मामले पर कप्तान सलमान अली आगा का बयान आया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 10:03 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है. पहले बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने का एलान किया और फिर आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को विश्व कप में शामिल किया. अब पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के लीग स्टेज में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है. रविवार, 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने एलान किया कि उनकी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. वो इस मैच का बहिष्कार करेंगे. अब इस मामले पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का रिएक्शन आया है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए रविवार को पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के कोलंबो रवाना हुई. रविवार को ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच खेला गया. उन्होंने कहा, "हम बोर्ड के साथ अनुबंधित खिलाड़ी हैं और सरकार व बोर्ड ने जो भी फैसला लिया है सभी खिलाड़ी उसके साथ हैं." सलमान अली आगा ने यह भी कहा कि टीम वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से श्रीलंका जा रही है. उन्होंने कहा, "हमारे तीन अन्य ग्रुप मैच हैं और हम सभी जीतकर अगले दौर के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे."

क्या ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन?

रिपोर्ट्स की मानें तो अभी तक पीसीबी ने आईसीसी को भारत से मैच नहीं खेलने को लेकर जानकारी नहीं दी है. जब पीसीबी आधिकारिक रूप से आईसीसी को इस बहिष्कार की सूचना देगा, तभी आईसीसी एक्शन ले सकती है. एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के 2026 टी20 विश्व कप से बाहर भी किया जा सकता है. इसके अलावा अब आईसीसी पाकिस्तान की टी20 लीग (PSL) में विदेशी खिलाड़ियों को NOC देने से भी मना कर सकती है.

पाकिस्तान ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

ये जगजाहिर है कि पाकिस्तान ने ऐसा फैसला बांग्लादेश को खुश करने के लिए लिया है. इससे पहले बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का एलान किया था, क्योंकि आईसीसी ने उनके मैच तय कार्यक्रम और शेड्यूल के एलान के बाद भारत के बाहर शिफ्ट करने से मना कर दिया था. पाकिस्तान के खिलाड़ियों और उनके बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने इसके बाद आईसीसी की आलोचना की थी और टूर्नामेंट का बहिष्कार करने के संकेत भी दिए थे. अब पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने राजनीतिक संबधं अच्छे रखने के लिए उनके सपोर्ट में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर रहा है. 

हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने अभी यह कंफर्म नहीं किया है कि अगर टी20 विश्व कप में उनका सेमीफाइनल या फाइनल मैच भारत से होता है तब क्या होगा? क्या तब वो खेलेंगे या नहीं? अभी शहबाज सरकार ने सिर्फ 15 फरवरी को खेले जाने वाले मैच का बहिष्कार करने की बात कही है.

Published at : 02 Feb 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup India Vs Pakistan Pakistan Salman Ali Agha Salman Agha IND VS PAK T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Degree से Direct Job तक का Masterplan | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
विश्व
'जब इंडियन और सांप दिखाई दे तो पहले इंडियन को मारो', एपस्टीन फाइल्स में सामने आई नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
'जब इंडियन और सांप दिखाई दें तो पहले इंडियन को मारो', नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
जनरल नॉलेज
Ice cream History: जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
यूटिलिटी
किराये पर रहें या घर खरीदें, जान लीजिए ज्यादा फायदा किसमें है
किराये पर रहें या घर खरीदें, जान लीजिए ज्यादा फायदा किसमें है
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget