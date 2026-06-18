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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हार, टूट गईं पाकिस्तान की कप्तान; मैदान पर रोने की तस्वीर वायरल 

टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हार, टूट गईं पाकिस्तान की कप्तान; मैदान पर रोने की तस्वीर वायरल 

Fatima Sana: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार के बाद कप्तान फातिमा सना रोते हुए नजर आईं. उनके भावुक होने की तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 18 Jun 2026 03:23 PM (IST)
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Fatima Sana Emotional: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान काफी खस्ता हालत में है. फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. यहां से पाक टीम के लिए अगले चरण में जगह बनाना भी मुश्किल हो सकता है. वहीं दूसरी हार के बाद कप्तान फातिमा की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वह भावुक नजर आईं. 

तस्वीरों में देखकर ऐसा लग रहा है कि फातिमा के आंसू आ गए हों. उनके चेहरे पर उदासी साफतौर पर नजर आ रही थी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में फातिमा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम की लाज बचाई थी, लेकिन बाकी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पाए. 

अफ्रीका के खिलाफ फातिमा की शानदार पारी 

बुधवार (17 जून) को बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए. एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 80 रन के स्कोर पर भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन नंबर आठ पर बैटिंग के लिए उतरी फातिमा ने 38 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 55* रन बनाए और टीम को 126 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. 

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अफ्रीका ने जीता मैच 

अफ्रीका ने चेज करते हुए 16.5 ओवर में 8 विकेट पर 127 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. टीम के लिए एनेरी डर्कसेन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 35 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के लगाकर 52 रन स्कोर किए. इस दौरान पाकिस्तान के लिए फातिमा सना ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. फातिमा ने दोनों ही डिपार्टमेंट में टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन किया. 

पहले मैच भारत के खिलाफ मिली हार 

पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप का पहला मुकाबला भारत के खिलाफ 14 जून को बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला था. मैच में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे. टीम के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 44 गेंदों में 68 रन बनाए. फिर रन चेज के लिए उतरी पाकिस्तान 17 ओवर में 106 रन पर सिमट गई थी. 

 

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल ने AFG के खिलाफ 154 रन बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले 7वें भारतीय कप्तान बने

Published at : 18 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Pakistan Fatima Sana Womens T20 World Cup 2026
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