पाकिस्तान टीम में गजब का ड्रामा, कप्तान ने खुलेआम कोच वहाब रियाज को ठहराया हार का जिम्मेदार

इन दिनों खेले जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम काफी खस्ता हालत में दिखी. फातिमा सना की कप्तानी वाली टीम ने लगातार चार मैचों में हार का सामना किया. तीन मैच गंवाने के बाद ही टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई थी. अब खराब प्रदर्शन के बाद टीम में बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसके चलते कप्तान फातिमा और कोच वहाब रियाज के बीच तगड़ी अनबन हो गई.

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फातिमा सना और वहाब रियाज के बीच टीम सिलेक्शन को लेकर अनबन है. इसके अलावा पाक कप्तान ने 20 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले से पहले साथी खिलाड़ी आलिया रियाज के पति यूनिस को लेकर नाराजगी जताई थी. दरअसल, आलिया के पति टूर्नामेंट के दौरान उनके साथ कमरे में रुक रहे थे.

रिपोर्ट्स में बताया गया कि कप्तान सना के कहने पर यूनिस कमरा छोड़कर चले गए थे. बताया गया कि बांग्लादेश मैच से पहले आलिया अभ्यास छोड़कर पति के साथ सैर-सपाटे पर भी गई थीं.

आलिया को ड्रॉप करना चाहती थी सना

कप्तान फातिमा नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में आलिया प्लेइंग 11 का हिस्सा रहें, लेकिन कोच वहाब रियाज के आगे उनकी चल नहीं सकी. कोच ने आलिया को अंतिम एकादश का हिस्सा बनाया. यहां इस तरह वहाब रियाज और फातिमा सना के बीच चयन को लेकर तकरार हुई थी.

पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन

इस टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने लगातार 4 हार का सामना किया. अब टीम को आखिरी मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ 27 जून को खेलना है. पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इससे पहले आयरलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाई थी. वहीं पिछले साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का खाता नहीं खुल सका था. इस तरह लगातार टीम की तरफ से घटिया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

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