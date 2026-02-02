हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबहुत खेल लिया बॉयकॉट का गेम, अब पाकिस्तान की अकड़ निकालने की तैयारी में ICC, रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा

बहुत खेल लिया बॉयकॉट का गेम, अब पाकिस्तान की अकड़ निकालने की तैयारी में ICC, रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा

Pakistan Boycott India Match: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के साथ मैच खेलने से मना कर चुका है. अब ICC पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन ले सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Feb 2026 08:07 PM (IST)
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है. पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के साथ मैच खेलने से मना कर चुका है. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ICC इस मामले पर आगे की कार्यवाई के लिए जल्द बैठक बुला सकता है. आईसीसी बोर्ड की बैठक मंगलवार या बुधवार को हो सकती है.

रविवार, 2 फरवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि पाक क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी. इस मामले में नया मोड़ आया है. दरसअल सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक रूप से ICC को सूचित नहीं किया है कि वह भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने वाला है.

आपको याद दिला दें कि इससे पहले बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था. उस विषय पर खूब बवाल मचा, अंत में ICC ने कड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करके उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी है. अब पाकिस्तान ने भी कुछ वैसा ही फैसला लेकर अपने ऊपर प्रतिबंधों की संभावना को न्योता दिया है.

यह भी गौर करने योग्य बात है कि PCB चीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत के साथ मैच ना खेलने पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है. जबकि नकवी ने पूरे टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की बात कही थी.

पाकिस्तान को क्या सजा मिल सकती है?

इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगर 15 फरवरी को टीम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलता है तो ICC उस पर सख्त कार्यवाई करने की तयारी में है. इससे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 2 अंकों का नुकसान होगा और नेट रन रेट के मामले में भी उसे नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसके अलावा भी पाकिस्तान पर अन्य तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

-ICC के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा PCB को मिलता है, जो उसकी कमाई के सबसे बड़े स्रोत में से एक है. भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है.

-दूसरा बड़ा झटका यह हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में विदेशी खिलाडियों के खेलने पर रोक लगाईं जा सकती है.

-भारत-पाकिस्तान मैच ना केवल दोनों क्रिकेट बोर्ड बल्कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए मुनाफे का सौदा साबित होता आया है. ऐसे में मैच का बहिष्कार करने पर ICC, पाकिस्तान को निर्देश दे सकता है कि उसको नुकसान की भरपाई के लिए ब्रॉडकास्टर्स को मुआवजा देना होगा.

-पाकिस्तान से जुडी सभी द्विपक्षीय सीरीज पर रोक के साथ उसे एशिया कप से भी निष्कासित किया जा सकता है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Feb 2026 08:07 PM (IST)
ICC India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 T20 World Cup
