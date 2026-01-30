टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी की. इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच जिताने में महत्वपूर्ण रोल निभाया. लेकिन इस मैच में उनका विवादित विकेट सेलिब्रेशन देखने को मिला, जो वह पिछले काफी समय से नहीं कर रहे थे. उनसे जब पूछा गया कई क्या वह इसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी जारी रखेंगे, तो उन्होंने बेशर्मी से भरा जवाब दिया. उन्होंने बिना नाम लिए टीम इंडिया के लिए कहा कि जब उनका मन करेगा वह इसे करेंगे.

अबरार अहमद का विकेट सेलिब्रेशन पिछले साल काफी विवादों में रहा था, जब वह बल्लेबाज को सर से इशारा करके पवेलियन लौटने के कहते हैं. इस पर हंगामा तब ज्यादा हुआ जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल को आउट करने के बाद ऐसा किया. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस हंगामे के बाद से ही उन्होंने ये सेलिब्रेशन करना छोड़ दिया.

अबरार अहमद ने क्या कहा?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए अबरार अहमद से उनके विकेट सेलिब्रेशन को लेकर सवाल किया गया. पत्रकार ने पूछा, "आपने अपनी पुरानी सेलिब्रेशन फिर से की है, जिसे आप लंबे समय से नहीं कर रहे थे. तो क्या हम इन सेलिब्रेशन को टी20 वर्ल्ड कप में भी देखेंगे या सिर्फ ये बस आज के लिए ही था." इस पर अबरार ने कहा, "जब मेरा दिल करेगा मैं करता रहूंगा. कुछ ऐसी टीमें हैं, जिनके खिलाफ तो करता रहूंगा."

15 फरवरी को है भारत बनाम पाकिस्तान मैच

हालांकि अबरार अहमद सीधे भारत का नाम नहीं ले पाए. बता दें कि 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, दोनों के बीच 15 फरवरी को भिड़ंत होनी है. पाकिस्तान टूर्नामेंट के सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा. हालांकि उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पीसीबी अध्यक्ष ने एक पोस्ट में कहा था कि सोमवार तक वह इस पर अंतिम कोई फैसला लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में पाकिस्तान ने 22 रनों से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 168 रन बनाए थे. अबरार अहमद ने सर्वाधिक 40 रनों की पारी खेली, कप्तान सलमान अली आगा ने 39 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 146 रन ही बना सकी, जिसमें अबरार अहमद की गेंदबाजी ने महत्वपूर्ण रोल निभाया. अबरार ने 4 ओवरों में 2 विकेट लिए और सिर्फ 10 ही रन दिए.