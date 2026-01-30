हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद की बेशर्मी, भारत के खिलाफ उगला जहर; कहा- 'कुछ ऐसी टीमें हैं...'

Watch: पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद की बेशर्मी, भारत के खिलाफ उगला जहर; कहा- 'कुछ ऐसी टीमें हैं...'

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद से पूछा गया कि क्या वह टी20 वर्ल्ड कप में भी अपना विकेट सेलिब्रेशन करेंगे, जिस पर काफी विवाद हुआ था. इस पर उन्होंने बेशर्मी भरा जवाब दिया.

By : शिवम | Updated at : 30 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी की. इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच जिताने में महत्वपूर्ण रोल निभाया. लेकिन इस मैच में उनका विवादित विकेट सेलिब्रेशन देखने को मिला, जो वह पिछले काफी समय से नहीं कर रहे थे. उनसे जब पूछा गया कई क्या वह इसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी जारी रखेंगे, तो उन्होंने बेशर्मी से भरा जवाब दिया. उन्होंने बिना नाम लिए टीम इंडिया के लिए कहा कि जब उनका मन करेगा वह इसे करेंगे.

अबरार अहमद का विकेट सेलिब्रेशन पिछले साल काफी विवादों में रहा था, जब वह बल्लेबाज को सर से इशारा करके पवेलियन लौटने के कहते हैं. इस पर हंगामा तब ज्यादा हुआ जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल को आउट करने के बाद ऐसा किया. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस हंगामे के बाद से ही उन्होंने ये सेलिब्रेशन करना छोड़ दिया.

अबरार अहमद ने क्या कहा?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए अबरार अहमद से उनके विकेट सेलिब्रेशन को लेकर सवाल किया गया. पत्रकार ने पूछा, "आपने अपनी पुरानी सेलिब्रेशन फिर से की है, जिसे आप लंबे समय से नहीं कर रहे थे. तो क्या हम इन सेलिब्रेशन को टी20 वर्ल्ड कप में भी देखेंगे या सिर्फ ये बस आज के लिए ही था." इस पर अबरार ने कहा, "जब मेरा दिल करेगा मैं करता रहूंगा. कुछ ऐसी टीमें हैं, जिनके खिलाफ तो करता रहूंगा."

15 फरवरी को है भारत बनाम पाकिस्तान मैच

हालांकि अबरार अहमद सीधे भारत का नाम नहीं ले पाए. बता दें कि 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, दोनों के बीच 15 फरवरी को भिड़ंत होनी है. पाकिस्तान टूर्नामेंट के सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा. हालांकि उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पीसीबी अध्यक्ष ने एक पोस्ट में कहा था कि सोमवार तक वह इस पर अंतिम कोई फैसला लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में पाकिस्तान ने 22 रनों से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 168 रन बनाए थे. अबरार अहमद ने सर्वाधिक 40 रनों की पारी खेली, कप्तान सलमान अली आगा ने 39 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 146 रन ही बना सकी, जिसमें अबरार अहमद की गेंदबाजी ने महत्वपूर्ण रोल निभाया. अबरार ने 4 ओवरों में 2 विकेट लिए और सिर्फ 10 ही रन दिए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Abrar Ahmed T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किल, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई
ट्रंप का बड़ा एक्शन, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, टैरिफ बढ़ाने की दी धमकी
महाराष्ट्र
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
हेल्थ
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
ट्रेंडिंग
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget