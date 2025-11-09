14 साल बाद पाकिस्तान बना चैंपियन, अफरीदी ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक मचाई तबाही

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट14 साल बाद पाकिस्तान बना चैंपियन, अफरीदी ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक मचाई तबाही

Hong Kong Sixes Winner Pakistan: पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को 43 रनों से हराकर हॉन्ग कॉन्ग सिक्स 2025 का खिताब जीत लिया है. अफरीदी ने 11 गेंद में फिफ्टी लगाई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Nov 2025 03:25 PM (IST)
पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को 43 रनों से हराकर हॉन्ग कॉन्ग सिक्स 2025 का खिताब जीत लिया है. 9 नवंबर को खेले गए इस मैच में पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए थे. पिछले मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अब्बास अफरीदी ने 11 गेंद में 52 रन बनाए. जवाब में कुवैत की टीम 92 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. अफरीदी के अलावा अब्दुल समद ने भी 13 गेंदों में 42 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तान ने आखिरी बार 2011 में यह टूर्नामेंट जीता था.

पाकिस्तान बना चैंपियन

पाकिस्तान टीम ने 6 ओवरों में 135 रन बना डाले थे. पाक बल्लेबाजों ने इस पारी में कुल 15 छक्के और 8 चौके लगाए. पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 122 रन तो बाउंड्री से ही बना डाले. अब्दुल समद ने 13 गेंद में 42 रन और उनके सलामी जोड़ीदार ख्वाजा नफाय ने सिर्फ 6 गेंद खेलीं, लेकिन 22 रन ठोक दिए. अफरीदी ने तूफानी पारी खेलते हुए 11 गेंद में 52 रन बनाए, जिसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए. अंतिम ओवर में पाकिस्तान ने 28 रन बटोरे थे. अब्बास अफरीदी ने 11 गेंद में फिफ्टी लगाई. इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में भारत के युवराज सिंह ने 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. 

136 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कुवैत ने शुरुआत तो बढ़िया की क्योंकि 9 गेंद में ही टीम कास कोर 33 हो चुका था. मगर पहला विकेट गिरने के बाद कुवैत की रन गति धीमी पड़ गई और लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे. अंततः टीम ने 92 के स्कोर पर अपने सभी 6 विकेट गंवा दिए.

भारतीय टीम की बात करें तो उसे पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक जीत नसीब हुई. दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पूल सी के मैच में पाकिस्तान को DLS पद्धति से 2 रनों से हराया था. इसके अलावा भारतीय टीम कुवैत, नेपाल और श्रीलंका से भी हार गई थी. ये कुल छठी बार है जब पाकिस्तान हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट जीता है.

क्रिकेट के मैदान पर ही खत्म हो गई इन 7 खिलाड़ियों की जिंदगी, ये है सबसे दर्दनाक पल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

