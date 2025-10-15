हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, इस गेंदबाज ने मैच में लिए 10 विकेट, अफरीदी ने बरपाया कहर

पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, इस गेंदबाज ने मैच में लिए 10 विकेट, अफरीदी ने बरपाया कहर

PAK vs SA Test Highlights: पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया है. सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़त बना ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Oct 2025 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया है. लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में वो सिर्फ 183 रनों पर सिमट गई. 39 वर्षीय पाक गेंदबाज नौमान अली एक बार फिर चमके, जिन्होंने दूसरी पारी में 4 विकेट और मैच में कुल 10 विकेट झटके. वहीं दूसरी पारी में शाहीन अफरीदी ने भी 4 बल्लेबाजों को आउट किया. इसी के साथ पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा.

पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया

दक्षिण अफ्रीका मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, जिसने इसी साल WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था. लाहौर टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान टीम ने 378 रन बनाए थे. इसके जवाब में टोनी डी जॉर्जी की 104 रन की शतकीय पारी के बावजूद अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 269 रन ही बना सकी. पाकिस्तान को पहली पारी में 109 रनों की विशाल बढ़त मिली.

109 रनों की बढ़त साथ लिए उतरी पाकिस्तान टीम की दूसरी पारी मात्र 167 रनों पर सिमट गई. बाबर आजम ने 42 रनों का योगदान दिया था. बताते चलें कि टेस्ट में पिछली 74 पारियों में बाबर आजम कोई शतक नहीं लगा सके हैं. इस तरह दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों का लक्ष्य मिला.

बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 55 रन के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. रायन रिकेल्टन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 73 रनों की साझेदारी कर जैसे-तैसे अपनी टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया. रिकेल्टन ने 45 रन बनाए, वहीं ब्रेविस के बल्ले से 54 रनों की पारी निकली. अफ्रीकी टीम ने आखिरी 3 विकेट मात्र 10 रन के भीतर गंवा दिए.

ये पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका, दोनों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में पहली सीरीज है. मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका अपनी बादशाहत बरकरार रखने की ओर अग्रसर होने के लिए पाकिस्तान को अगले मैच में हराकर सीरीज 1-1 से बराबर करना चाहेगी.

यह भी पढ़ें:

IND vs AUS ODI: वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की बेशर्मी! 'नो हैंडशेक' विवाद का उड़ाया मजाक; वीडियो वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 03:49 PM (IST)
Tags :
Shaheen Afridi Pakistan Vs South Africa Pakistan National Cricket Team PAK Vs SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
टेलीविजन
पंकज धीर का कैंसर से निधन, जानें परिवार में कौन कौन है? बेटे-बहू हैं पॉपुलर एक्टर्स
पंकज धीर का कैंसर से निधन, जानें परिवार में कौन कौन है? बेटे-बहू हैं पॉपुलर एक्टर्स
शिक्षा
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
जनरल नॉलेज
RSS Ban: कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, जानें कब-कब हो चुकी ऐसी कोशिश?
कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, जानें कब-कब हो चुकी ऐसी कोशिश?
यूटिलिटी
सिर्फ एक लाख रुपये में चीन से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामान? जानें बिजनेस करने का तरीका
सिर्फ एक लाख रुपये में चीन से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामान? जानें बिजनेस करने का तरीका
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget