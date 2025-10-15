पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, इस गेंदबाज ने मैच में लिए 10 विकेट, अफरीदी ने बरपाया कहर
PAK vs SA Test Highlights: पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया है. सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़त बना ली है.
पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया है. लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में वो सिर्फ 183 रनों पर सिमट गई. 39 वर्षीय पाक गेंदबाज नौमान अली एक बार फिर चमके, जिन्होंने दूसरी पारी में 4 विकेट और मैच में कुल 10 विकेट झटके. वहीं दूसरी पारी में शाहीन अफरीदी ने भी 4 बल्लेबाजों को आउट किया. इसी के साथ पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा.
पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया
दक्षिण अफ्रीका मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, जिसने इसी साल WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था. लाहौर टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान टीम ने 378 रन बनाए थे. इसके जवाब में टोनी डी जॉर्जी की 104 रन की शतकीय पारी के बावजूद अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 269 रन ही बना सकी. पाकिस्तान को पहली पारी में 109 रनों की विशाल बढ़त मिली.
109 रनों की बढ़त साथ लिए उतरी पाकिस्तान टीम की दूसरी पारी मात्र 167 रनों पर सिमट गई. बाबर आजम ने 42 रनों का योगदान दिया था. बताते चलें कि टेस्ट में पिछली 74 पारियों में बाबर आजम कोई शतक नहीं लगा सके हैं. इस तरह दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों का लक्ष्य मिला.
बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 55 रन के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. रायन रिकेल्टन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 73 रनों की साझेदारी कर जैसे-तैसे अपनी टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया. रिकेल्टन ने 45 रन बनाए, वहीं ब्रेविस के बल्ले से 54 रनों की पारी निकली. अफ्रीकी टीम ने आखिरी 3 विकेट मात्र 10 रन के भीतर गंवा दिए.
ये पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका, दोनों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में पहली सीरीज है. मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका अपनी बादशाहत बरकरार रखने की ओर अग्रसर होने के लिए पाकिस्तान को अगले मैच में हराकर सीरीज 1-1 से बराबर करना चाहेगी.
यह भी पढ़ें:
IND vs AUS ODI: वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की बेशर्मी! 'नो हैंडशेक' विवाद का उड़ाया मजाक; वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL