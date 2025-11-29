बाबर-अफरीदी के दमदार प्रदर्शन से जीता पाकिस्तान, फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से रौंदा

पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया है. पाक टीम ने पहले श्रीलंका को 114 के स्कोर पर समेटा, उसके बाद बल्लेबाजों ने 8 गेंद शेष रहते 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. बाबर आजम 37 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं सैम अय्यूब ने 36 रनों की पारी खेली. इसी के साथ पाकिस्तान ने लीग मैच में श्रीलंका के हाथों मिली हार का बदला भी पूरा कर लिया.

अफरीदी-नवाज ने रखी जीत की नींव

फाइनल मैच में पाकिस्तान की जीत की नींव शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने रखी. दोनों ने तीन-तीन विकेट लिए और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को बड़ा स्कोर बनाने से रोका. अफरीदी ने 3 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट लिए, दूसरी ओर मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 17 रन देकर तीन बल्लेबाजों को आउट किया.

श्रीलंका के लिए कामिल मिशारा ने 59 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज नहीं चल पाया. एक समय श्रीलंका एक विकेट के नुकसान पर 84 रन बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद पाक गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि अगले 30 रनों के भीतर श्रीलंका ने बचे सभी 9 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने दो विकेट, वहीं सैम अय्यूब और सलमान मिर्जा ने एक-एक विकेट लिया.

बाबर आजम ने दिखाया दम

श्रीलंकाई टीम 114 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी. पाकिस्तान टीम ने भी लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, लेकिन सैम अय्यूब के 36 रन और बाबर आजम की 37 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने खिताबी जीत दर्ज की. साहिबजादा फरहान ने भी 23 रनों का योगदान दिया. श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट पवन रत्नायके ने लिए. उन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट किया. इस ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे भी खेल रही थी, लेकिन वो पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही जीत दर्ज कर सकी.

