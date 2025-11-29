हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबर-अफरीदी के दमदार प्रदर्शन से जीता पाकिस्तान, फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से रौंदा

बाबर-अफरीदी के दमदार प्रदर्शन से जीता पाकिस्तान, फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से रौंदा

PAK vs SL Final: पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया है. शाहीन अफरीदी और बाबर आजम ने दमदार प्रदर्शन किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Nov 2025 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया है. पाक टीम ने पहले श्रीलंका को 114 के स्कोर पर समेटा, उसके बाद बल्लेबाजों ने 8 गेंद शेष रहते 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. बाबर आजम 37 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं सैम अय्यूब ने 36 रनों की पारी खेली. इसी के साथ पाकिस्तान ने लीग मैच में श्रीलंका के हाथों मिली हार का बदला भी पूरा कर लिया.

अफरीदी-नवाज ने रखी जीत की नींव

फाइनल मैच में पाकिस्तान की जीत की नींव शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने रखी. दोनों ने तीन-तीन विकेट लिए और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को बड़ा स्कोर बनाने से रोका. अफरीदी ने 3 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट लिए, दूसरी ओर मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 17 रन देकर तीन बल्लेबाजों को आउट किया.

श्रीलंका के लिए कामिल मिशारा ने 59 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज नहीं चल पाया. एक समय श्रीलंका एक विकेट के नुकसान पर 84 रन बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद पाक गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि अगले 30 रनों के भीतर श्रीलंका ने बचे सभी 9 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने दो विकेट, वहीं सैम अय्यूब और सलमान मिर्जा ने एक-एक विकेट लिया.

बाबर आजम ने दिखाया दम

श्रीलंकाई टीम 114 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी. पाकिस्तान टीम ने भी लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, लेकिन सैम अय्यूब के 36 रन और बाबर आजम की 37 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने खिताबी जीत दर्ज की. साहिबजादा फरहान ने भी 23 रनों का योगदान दिया. श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट पवन रत्नायके ने लिए. उन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट किया. इस ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे भी खेल रही थी, लेकिन वो पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही जीत दर्ज कर सकी.

यह भी पढ़ें:

टेस्ट में फ्लॉप होने पर कपिल देव ने भारतीय बल्लेबाजों की लगाई क्लास, बोले- टी20 खेलने के चक्कर में...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 29 Nov 2025 11:03 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Sri Lanka Babar Azam PAK VS SL PAK Vs SL Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
राजस्थान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
विश्व
'उनकी एक तस्वीर से पाकिस्तान की सियासत...', इमरान खान की मौत की अफवाह पर PTI नेता का बड़ा बयान
'उनकी एक तस्वीर से PAK की सियासत...', इमरान खान की मौत की अफवाह पर PTI नेता का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?
SIR Controversy: 2027 में चुनाव...Akhilesh Yadav का नया दांव!
MP News: CM मोहन यादव हर बार मौन क्यों?
Sandeep Chaudhary: यूपी टू बंगाल...SIR पर कब तक बवाल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
राजस्थान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
विश्व
'उनकी एक तस्वीर से पाकिस्तान की सियासत...', इमरान खान की मौत की अफवाह पर PTI नेता का बड़ा बयान
'उनकी एक तस्वीर से PAK की सियासत...', इमरान खान की मौत की अफवाह पर PTI नेता का बड़ा बयान
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
'गजब टोपीबाज अदमी है' एआई से बनाई चोट वाली तस्वीर और एचआर से ले ली छुट्टी- यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी भूल गए?
'गजब टोपीबाज अदमी है' एआई से बनाई चोट वाली तस्वीर और एचआर से ले ली छुट्टी- यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी भूल गए?
हेल्थ
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget