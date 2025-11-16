पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से बुरी तरह हरा दिया है. एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के इस मैच में पाक बल्लेबाज माज सदाकत अकेले ही भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े. सदाकत ने नाबाद 79 रनों की पारी खेली. इस मुकाबले में टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 136 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 14वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस जीत के साथ पाकिस्तान ग्रुप B में पहले स्थान पर आ गया है.

पहले बैटिंग करने आई टीम इंडिया को वैभव सूर्यवंशी ने तेजतर्रार शुरुआत दिलाई थी. उन्होंने 28 गेंद में 45 रन बनाए, वहीं नमन धीर ने भी 20 गेंद में 35 रनों की तूफानी पारी खेल पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई की. मगर उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. कप्तान जीतेश शर्मा और आशुतोष शर्मा भी फ्लॉप रहे. नतीजन भारतीय पारी महज 136 रनों पर सिमट गई.

एक पाकिस्तानी पड़ा पूरी टीम इंडिया पर भारी

पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज माज सदाकत पूरी टीम इंडिया पर भारी पड़े. उन्होंने 47 गेंद में 79 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी नाबाद पारी में 7 चौके और चार गगनचुम्बी छक्के भी लगाए. उनके अलावा कोई भी पाक बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा, लेकिन सदाकत ने मजबूती से एक छोर संभाले रखा. भारत के लिए यश ठाकुर और सुयश शर्मा ने एक-एक विकेट लिया. मोहम्मद फैक ने सिक्स लगाकर पाकिस्तान की 8 विकेट से जीत सुनिश्चित की.

इस जीत ने पाकिस्तान को ग्रुप B की पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचा दिया है. पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत 2 मैचों में एक जीत के साथ दूसरे पायदान पर है. इसी ग्रुप में यूएई और ओमान भी मौजूद हैं.

