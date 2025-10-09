हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा

'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा

Sahibzada Farhan Gun Celebration: एशिया कप में गन सेलिब्रेशन करने वाले साहिबजादा फरहान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं. उन्होंने एक बार फिर बैट को बंदूक की तरह पकड़ कर बवाल खड़ा कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 'गन सेलिब्रेशन' करने के कारण आलोचनाओं में घिरे थे. उन्होंने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी शिकायत ICC से की थी, जिसने फरहान को वॉर्निंग देकर छोड़ दिया था. अब लगता है कि फरहान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं. दरअसल एक एड शूट के दौरान उन्होंने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा हुआ है.

साहिबजादा फरहान की एड शूट से ली गई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. यह 'गन सेलिब्रेशन' का पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 21 सितंबर को हुए ग्रुप स्टेज मैच में फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ कर अपनी फिफ्टी को सेलिब्रेट किया था. इसी साल पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, भारतीय लोगों का रोष खत्म नहीं हुआ था. इसी बीच फरहान की ऐसी हरकत ने भारतीय फैंस को भड़काने का काम किया था.

दूसरी ओर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने उसी मैच के दौरान फाइटर जेट को मार गिराने जैसा इशारा किया था. इस हरकत के लिए रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जबकि साहिबजादा फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.

साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भी भारत के खिलाफ 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी. हालांकि ICC द्वारा चेतावनी मिलने के कारण उन्होंने फाइनल में इस तरह का कोई भड़काऊ सेलिब्रेशन नहीं किया था. उनकी फिफ्टी के बावजूद फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था.

यह भी पढ़ें:

IND vs WI Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख पाएंगे भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? लाइव स्ट्रीमिंग और टाइमिंग की सारी डिटेल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 09:09 PM (IST)
Tags :
Cricket News Sahibzada Farhan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हमास छोड़ेगा बंधक, इजरायल रोकेगा हमले! गाजा सीजफायर समझौते के बाद नेतन्याहू का ऐलान, '24 घंटे में...'
हमास छोड़ेगा बंधक, इजरायल रोकेगा हमले! गाजा सीजफायर समझौते के बाद नेतन्याहू का ऐलान, '24 घंटे में...'
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Tejashwi Yadav के 'एक परिवार एक सरकारी नौकरी' वादे का क्या है गणित?
Kaun Banega Mukhyamantri: हर घर नौकरी...फॉर्मूला या Tejashwi Yadav का जुमला?
Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमास छोड़ेगा बंधक, इजरायल रोकेगा हमले! गाजा सीजफायर समझौते के बाद नेतन्याहू का ऐलान, '24 घंटे में...'
हमास छोड़ेगा बंधक, इजरायल रोकेगा हमले! गाजा सीजफायर समझौते के बाद नेतन्याहू का ऐलान, '24 घंटे में...'
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
बॉलीवुड
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
JNU में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बड़ी गिरावट, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
JNU में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बड़ी गिरावट, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget