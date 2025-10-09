'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा

एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 'गन सेलिब्रेशन' करने के कारण आलोचनाओं में घिरे थे. उन्होंने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी शिकायत ICC से की थी, जिसने फरहान को वॉर्निंग देकर छोड़ दिया था. अब लगता है कि फरहान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं. दरअसल एक एड शूट के दौरान उन्होंने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा हुआ है.

साहिबजादा फरहान की एड शूट से ली गई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. यह 'गन सेलिब्रेशन' का पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 21 सितंबर को हुए ग्रुप स्टेज मैच में फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ कर अपनी फिफ्टी को सेलिब्रेट किया था. इसी साल पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, भारतीय लोगों का रोष खत्म नहीं हुआ था. इसी बीच फरहान की ऐसी हरकत ने भारतीय फैंस को भड़काने का काम किया था.

दूसरी ओर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने उसी मैच के दौरान फाइटर जेट को मार गिराने जैसा इशारा किया था. इस हरकत के लिए रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जबकि साहिबजादा फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.

साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भी भारत के खिलाफ 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी. हालांकि ICC द्वारा चेतावनी मिलने के कारण उन्होंने फाइनल में इस तरह का कोई भड़काऊ सेलिब्रेशन नहीं किया था. उनकी फिफ्टी के बावजूद फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था.

