बिग बैश लीग में शुक्रवार को 190 रनों का पीछा करते हुए बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ने पहले विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की, जिसने सिडनी सिक्सर्स की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हालांकि इस साझेदारी के दौरान स्मिथ ने बाबर की ऐसी बेइज्जती की, जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाज तिलमिला गए. वह गुस्से में उनके पास गए और सवाल किया, फिर मुंह मोड़कर उनसे अलग हो गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है.

स्मिथ ने कैसे की बाबर आजम की बेइज्जती

बाबर आजम और स्टीव स्मिथ बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स टीम में शामिल हैं. शुक्रवार को सिडनी थंडर के खिलाफ दोनों ने पहले विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की. स्मिथ ने 42 गेंदों में शतक जड़ा तो वहीं 47 रन बनाने के लिए बाबर ने 39 गेंदें खेली.

मैच के दौरान जब बाबर आजम ओवर की आखिरी गेंद खेल रहे थे तो उन्होंने सामने शॉट मारा, इस पर आसानी से एक रन हो जाता. लेकिन स्टीव स्मिथ ने इसके लिए मना कर दिया, वह चाहते थे कि अगले ओवर में वह स्ट्राइक पर आए. स्मिथ ने रन ही नहीं लिया, जिससे तिलमिलाए बाबर ने स्मिथ से गुस्से में सवाल किया. स्मिथ ने जो जवाब दिया उससे वो संतुष्ट नहीं दिखे, वह मुंह मोड़कर उनसे अलग हो गए और अपनी क्रीज पर आकर खड़े हो गए.

"They've said no run to that."



Steve Smith knocked a run back off the bat of Babar Azam, so he could have the strike for the Power Surge! #BBL15 pic.twitter.com/BaZET2UF2t — KFC Big Bash League (@BBL) January 16, 2026

5 विकेट से जीती सिडनी सिक्सर्स

पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी थंडर ने 20 ओवरों में 189 रन बनाए थे. उनके कप्तान डेविड वार्नर ने 65 गेंदों में 110 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. फील्डिंग के दौरान भी स्टीव स्मिथ बाबर आजम के फील्डिंग एफर्ट से संतुष्ट नहीं दिखे. वार्नर द्वारा मारे गए एक शॉट पर बाबर ने गेंद को रोकने का प्रयास नहीं किया, जिससे गेंद चौके के लिए गई. स्मिथ यहां भी गुस्से में दिखे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं.

"GET OUT THE WAY, BABAR!" 😂



How about these incidents with Steve Smith and Babar Azam 🫣 #BBL15 pic.twitter.com/Tnve7qNZvx — KFC Big Bash League (@BBL) January 16, 2026

लक्ष्य का पीछा करते हुए सिडनी सिक्सर्स ने 18वें ओवर में जीत दर्ज की. स्टीव स्मिथ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 42 गेंदों में 9 छक्के और 5 चौकों की मदद से 100 रन बनाए.