हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर

एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर

एशिया कप के फाइनल में 5 विकेट की हार के जख्म पाकिस्तान टीम के लिए अब भी ताजा होंगे. बांग्लादेश ने पाकिस्तान की महिला टीम को सिर्फ 128 रनों पर समेट दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Oct 2025 07:14 PM (IST)
एशिया कप के फाइनल में 5 विकेट की हार के जख्म पाकिस्तान टीम के लिए अब भी ताजा होंगे. अब टूर्नामेंट दूसरा है, जहां महिला वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के सामने पाक टीम मात्र 128 रनों पर सिमट गई है. वो तो भला हो लोवर ऑर्डर बल्लेबाजों का, क्योंकि आखिरी 5 विकेट में पाक टीम ने 62 रन बना लिए, जिससे टीम 100 रनों का आंकड़ा पार कर पाई.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में यह दोनों टीमों का पहला मैच है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत अपना-अपना पहला मैच जीत चुके हैं. बांग्लादेशी गेंदबाजों के आगे पाकिस्तान का बैटिंग लाइन-अप  इस कदर धराशाई हुआ कि टीम के 7 विकेट 100 रन तक फिर चुके थे.

पाकिस्तान टीम के विकेट गिरने का सिलसिला पहले ही ओवर में शुरू हो गया था. बांग्लादेश की ओर से इतनी कसी हुई गेंदबाजी हुई कि किसी भी बॉलर ने 5 से कम इकॉनमी रेट से रन दिए. बांग्लादेश के लिए शोरना अख्तर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. नाहिदा अख्तर और मारुफा अख्तर ने दो-दो विकेट लिए. वहीं निशिता अख्तर, फाहिमा खातून और राबिया खातून ने एक-एक विकेट लिया.

एशिया कप फाइनल के जख्म ताजा

ये मैच पाकिस्तान महिला टीम का है, लेकिन इस खराब बल्लेबाजी से पाकिस्तानी फैंस उतने ही आहत हुए होंगे, जितना एशिया कप फाइनल की हार से हुए थे. आपको याद दिला दें कि एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. हालांकि उसके बाद टीम इंडिया को ट्रॉफी के बिना ही घर वापस लौटना पड़ा था. अब पाक महिला टीम का 128 रनों पर ऑलआउट हो जाना पाक फैंस के लिए कम से कम उत्साह का विषय तो बिल्कुल नहीं है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Oct 2025 06:57 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Embed widget