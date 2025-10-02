एशिया कप के फाइनल में 5 विकेट की हार के जख्म पाकिस्तान टीम के लिए अब भी ताजा होंगे. अब टूर्नामेंट दूसरा है, जहां महिला वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के सामने पाक टीम मात्र 128 रनों पर सिमट गई है. वो तो भला हो लोवर ऑर्डर बल्लेबाजों का, क्योंकि आखिरी 5 विकेट में पाक टीम ने 62 रन बना लिए, जिससे टीम 100 रनों का आंकड़ा पार कर पाई.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में यह दोनों टीमों का पहला मैच है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत अपना-अपना पहला मैच जीत चुके हैं. बांग्लादेशी गेंदबाजों के आगे पाकिस्तान का बैटिंग लाइन-अप इस कदर धराशाई हुआ कि टीम के 7 विकेट 100 रन तक फिर चुके थे.

पाकिस्तान टीम के विकेट गिरने का सिलसिला पहले ही ओवर में शुरू हो गया था. बांग्लादेश की ओर से इतनी कसी हुई गेंदबाजी हुई कि किसी भी बॉलर ने 5 से कम इकॉनमी रेट से रन दिए. बांग्लादेश के लिए शोरना अख्तर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. नाहिदा अख्तर और मारुफा अख्तर ने दो-दो विकेट लिए. वहीं निशिता अख्तर, फाहिमा खातून और राबिया खातून ने एक-एक विकेट लिया.

एशिया कप फाइनल के जख्म ताजा

ये मैच पाकिस्तान महिला टीम का है, लेकिन इस खराब बल्लेबाजी से पाकिस्तानी फैंस उतने ही आहत हुए होंगे, जितना एशिया कप फाइनल की हार से हुए थे. आपको याद दिला दें कि एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. हालांकि उसके बाद टीम इंडिया को ट्रॉफी के बिना ही घर वापस लौटना पड़ा था. अब पाक महिला टीम का 128 रनों पर ऑलआउट हो जाना पाक फैंस के लिए कम से कम उत्साह का विषय तो बिल्कुल नहीं है.

