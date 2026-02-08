टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) की शुरुआत 07 फरवरी से हो चुकी है. टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान सरकार की तरफ से एलान करते हुए कहा गया था कि उनकी टीम टी20 विश्व कप तो खेलेगी, लेकिन 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. लेकिन अब वक्त करीब आते-आते पाकिस्तान का 'बॉयकॉट' कमजोर पड़ता नजर आ रहा है.

बता दें कि रविवार (08 फरवरी) की सुबह सामने आई खबर में बताया गया था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबला बॉयकॉट करने के अपने रुख को थोड़ा हल्का किया है यानी पाकिस्तान अपना फैसला बदलने का विचार करने लगा है. लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट्स में जो बताया गया कि उससे पता लगता है कि लगभग पाकिस्तान अपना फैसला बदल ही सकता है.

आईसीसी की इस बात से घबराया पाकिस्तान

दरअसल सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि आईसीसी ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच न खेलने के वित्तीय और अन्य नुकसान के बारे में बताया. साफ शब्दों में कहें तो पैसों का नुकसान सुनकर पाकिस्तान ने अपना रुख बदलने का विचार किया है.

जल्द ही हो सकता है फैसला

अब सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है. हालांकि इस बारे में किसी तरह का कोई आधिकारिक अपडेट अब तक सामने नहीं आया है. देखने वाली बात यह होगा कि मुकाबले को लेकर आधिकारिक अपडेट कब तक सामने आता है.

फैंस को भारत-पाकिस्तान मुकाबले का इंतजार

अगर कहां जाए कि टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला खेला जाता है, तो यह गलत नहीं होगा. फैंस बहुत ही दिलचस्पी के साथ दोनों के बीच होने वाले मुकाबले को देखते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार फैंस को भारत-पाकिस्तान के बीच मैच देखने को मिलता है या नहीं.