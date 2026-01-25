2026 टी20 वर्ल्ड कप की बहिष्कार की खबरों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. टी20 विश्व कप की पाकिस्तान टीम में पूर्व कप्तान बाबर आजम को भी जगह मिली है. पिछले काफी समय से बाबर टी20 टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन बोर्ड ने वर्ल्ड कप में उनके अनुभव को देखते हुए टीम में उन्हें जगह दी है. सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम विश्व कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को खेलेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में खेला जाने वाला हैं. वहीं पाकिस्तान टीम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी.

बाहर आजम के स्ट्राइक रेट पर उठे थे सवाल

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप भी खेला था, लेकिन उसके बाद उनकी काफी आलोचनाएं हुई थीं, जिसकी वजह से उनको टीम में अंदर-बाहर किया जा रहा है. ऐसे में एक बार फिर बाबर की टीम में वापसी हुई है. हालांकि टीम से बाहर चल रहे बाबर ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग खेल रहे थे, जहां उनका स्ट्राइक-रेट काफी खराब रहा और बीबीएल में बाबर का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड ने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए वर्ल्ड कप के लिए उनपर भरोसा जताया है.

स्टार तेज गेंदबाज हुआ बाहर

पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में जगह नहीं मिली है. हालांकि पाकिस्तान अपनी पेस अटैक के लिए ही जाना जाता है. रऊफ के न होने के बाद भी टीम के पास शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और फहीम अशरफ जैसा पेस अटैक है, जो अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों के पसीने छुटवा सकते हैं. लेकिन फिर भी कहीं न कहीं टीम को रऊफ की कमी खल सकती है, क्योंकि रऊफ 145 से अधिक की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी

पीसीबी ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें काफी युवा खिलाड़ी भी हैं. इस टीम में एक-दो नहीं बल्कि कुल 6 खिलाड़ी पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. इसमें फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, उस्मान तारीक और साहिबजादा फरहान हैं, जो पहली बार वर्ल्ड कप का अनुभव करेंगे. हालांकि इन 6 खिलाड़ियों के अलावा सभी प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप खेला हुआ और उन्हें काफी अनुभल भी है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का एलान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक.