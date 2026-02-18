Shadab Khan Wants To Play The Final Of The ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद दूसरे मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने अमेरिका को भी हराया. वर्ल्ड कप में पाक टीम का अभियान अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उनका सामना भारत से रविवार यानी 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ. इस मैच से सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाक टीम के लिए सब कुछ बदल गया. टीम इंडिया से मिली एक हार से पाकिस्तान पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त दी थी.

नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान को हर हाल में होगा जीतना

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में क्वालीफाई करने के लिए अब पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मुकाबले में हर हाल में जीतना होगा. एक तरफ पाकिस्तान के सुपर 8 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी ओर, उनके अनुभवी ऑलराउंडर शदाब खान फाइनल खेलने का सपना देख रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेलना चाहते हैं शदाब खान

पाकिस्तानी के ऑलराउंडर शदाब खान की प्रैक्टिस के दौरान की एक वीडियो एक्स पर वायरल हो रही है. उस वीडियो में शदाब पैड, हेल्मेट और ग्लव्स पहनकर बल्ला लेकर जाते दिख रहे हैं. ऐसे में उनसे एक व्यक्ति सवाल करता हुआ कहता है कि, 'सेमीफाइनल तक यही हैं फिर?' इसपर शदाब खान उनसे कहते हैं कि 'फाइनल तक यही हैं. फाइनल इंशाल्लाह.’ इसके बाद वो व्यक्ति पूछता है कि, 'फाइनल इंडिया के साथ है.’ इसका जवाब देते हुए शदाब ने कहा कि, 'वो तो अल्लाह ही जाने लेकिन फाइनल.’

शदाब खान का इंटरनेशनल करियर

शदाब खान ने पाकिस्तान के लिए अब तक अपने करियर में 6 टेस्ट, 70 वनडे और 120 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. शदाब के नाम टेस्ट में 300, वनडे में 855 तो टी20 इंटरनेशनल में 943 रन हैं. टेस्ट में उन्होंने 14, वनडे में 85 जबकि टी20 इंटरनेशनल में 120 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, अब तक शदाब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के लिए खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं.