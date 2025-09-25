हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-बांग्लादेश के बीच फाइनल? वर्चुअल सेमीफाइनल में बांग्लादेश के सामने PAK ढेर; 49 रनों पर गिरे 5 विकेट

Pakistan vs Bangladesh, Asia Cup 2025: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा मैच किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है. इस मैच की विजेता टीम फाइनल में भारत से भिड़ेगी.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 25 Sep 2025 09:17 PM (IST)
2025 एशिया कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा है. वैसे तो यह सुपर-4 का मुकाबला है, लेकिन दोनों टीमों के लिए यह मैच किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है. इस मैच को जीतने वाली टीम 28 सितंबर को फाइनल में भारतीय टीम से भिड़ेगी. खैर, इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान की हालत खराब है. पाकिस्तान ने 10.5 ओवर में सिर्फ 49 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए हैं. 

बांग्लादेश के गेंदबाज हावी, पाकिस्तान की कमर टूटी 

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने वाली बांग्लादेश टीम की अब तक सभी चाल कामयाब रही है. मैच में बांग्लादेश पूरी तरह हावी है. अब तक तस्कीन अहमद, मेहदी हसन और मुस्ताफिजुर रहमान ने एक-एक विकेट लिया है. वहीं लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने दो विकेट झटके हैं. 

बांग्लादेश की गेंदबाजी की खास बात यह रही कि पाकिस्तान के बल्लेबाज एक-एक रन बनाने को तरस रहे हैं. पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 27 रन ही बना सकी थी. पाकिस्तान के बल्लेबाज 6 के रन रेट से भी रन नहीं बना सके. फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 2025 एशिया कप का फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा.

सैम अयूब फिर जीरो पर लौटे पवेलियन 

इस टूर्नामेंट में पहले ही 3 बार जीरो पर आउट हो चुके पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज सैम अयूब आज भी शून्य पर आउट हुए. उन्हें मेहदी हसन ने पवेलियन भेजा. विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए फेमस फखर जमान भी आज एक न चली. वह 20 गेंद में महज़ 13 रन ही बना पाए. भारत के खिलाफ 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान का बल्ला आज नहीं चला. वह सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौटे. कप्तान सलमान आगा ने कछुए की चाल चली. उन्होंने 23 गेंद में दो चौकों की मदद से सिर्फ 19 रन ही बनाए. इसके बाद पिछले मैच के हीरो रहे हुसैन तलत आउट हुए. उन्होंने सात गेंद में तीन रन बनाए. 

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 25 Sep 2025 09:17 PM (IST)
Fakhar Zaman Pakistan Vs Bangladesh PAK Vs BAN Asia Cup Salman Agha Asia Cup 2025
