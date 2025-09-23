आज अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप 2025 सुपर-4 के पहले मैच में दोनों टीमें हारकर आ रही है, इसलिए आज जो भी जीतेगा उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावना बनी रहेगी जबकि हारने वाली टीम लगभग-लगभग बाहर फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी. जानिए श्रीलंका के ऐसे 5 प्लेयर्स, जो आज पाकिस्तान टीम को तबाह कर सकते हैं.

ये 5 खिलाड़ी बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए खतरा!

पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में मजबूत नहीं लग रही है, क्योंकि ग्रुप स्टेज में भी उसके सामने कोई मजबूत टीम नहीं (यूएई और ओमान) थी. भारत के खिलाफ टीम दोनों मैच हार चुकी है. श्रीलंका के जो 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं, वो हैं- नुवान तुषारा, पथुम निसांका, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, कुसल मेंडिस.

नुवान तुषारा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लिए थे. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2 विकेट (1,1) लिए हैं. एशिया कप 2025 में अभी तक खेले 4 मैचों में उन्होंने कुल 6 विकेट लिए हैं.

पथुम निसांका अच्छे बल्लेबाज हैं, ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश के खिलाफ (50) और हांगकांग के खिलाफ (68) उन्होंने अर्धशतक जड़ा था. टी20 अंतर्राष्ट्रीय में उनके पास अच्छा अनुभव है, उन्होंने 72 मैचों में 2096 रन बनाए हैं.

सुपर-4 का पहला मैच बेशक श्रीलंका बांग्लादेश से हार गई, लेकिन इस मैच में दासुन शनाका ने 64 रनों की अच्छी पारी खेली थी. उन्होंने श्रीलंका के लिए 112 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 1601 रन और 38 विकेट लिए हैं.

वानिंदु हसरंगा एशिया कप 2025 में अभी तक बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अच्छा किया है. वह किफायती रहे हैं. 2 पारियों में उन्होंने 20 रन बनाए हैं. लेकिन 4 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं.

कुसल मेंडिस ने 88 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 2198 रन हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में 74 रनों की नाबाद पारी खेली थी. सुपर-4 के पहले मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 34 रन बनाए थे. वह आज पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं.

कहां देखें पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग?

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच भारत के समयनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और फैनकोड ऐप पर होगी.