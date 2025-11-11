बाबर का निकला दम, सलमान आगा ने ठोका दमदार शतक, पाकिस्तान ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का बना दिया भूत

श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने 299 रन बना दिए हैं. सलमान आगा ने अपने ODI करियर का केवल दूसरा शतक लगाकर इतिहास रचा. उन्होंने 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसके दौरान उन्होंने 9 चौके लगाए. बाबर आजम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, जिन्होंने 51 गेंद खेलकर सिर्फ 29 रन बनाए. हुसैन तलत ने जरूर महफिल लूटी, जिन्होंने छठे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों का योगदान दिया.

पाकिस्तान टीम की शुरुआत बहुत ज्यादा खराब रही, क्योंकि देखते ही देखते 95 के स्कोर तक टीम के चार बल्लेबाज आउट हो चुके थे. बाबर आजम ने 29 रन, वहीं मोहम्मद रिजवान सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. 25 ओवरों में पाक टीम 100 रनों का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी थी. अंतिम 20 ओवरों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों का भूत बनाते हुए 180 रन बटोरे.

सलमान आगा ने बचाया

इसी बीच सलमान आगा और हुसैन तलत ने पाकिस्तानी पारी को संभाला और साथ-साथ स्कोरबोर्ड को भी आगे बढ़ाया. सलमान आगा और हुसैन तलत ने मिलकर 121 गेंदों में 138 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तान की मैच में वापसी करवाई. सलमान आगा अंत में 105 रन बनाकर नाबाद लौटे, वहीं अंतिम ओवरों में मोहम्मद नवाज ने तेजतर्रार बल्लेबाजी से समा बांधा. नवाज ने 23 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए.

आखिरी 20 ओवर में बने 180 रन

एक समय पाकिस्तान टीम का स्कोर 30 ओवरों में सिर्फ 119/4 था. मगर सलमान आगा और हुसैन तलत की जोड़ी ने तेजी से रन बनाए. 30-40 ओवरों के बीच पाक बल्लेबाजों ने 76 रन जोड़े. वहीं आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. आखिरी 10 ओवरों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 104 रन बना डाले. नतीजन पाकिस्तान 299 रनों का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही.

