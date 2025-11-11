हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बाबर का निकला दम, सलमान आगा ने ठोका दमदार शतक, पाकिस्तान ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का बना दिया भूत

बाबर का निकला दम, सलमान आगा ने ठोका दमदार शतक, पाकिस्तान ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का बना दिया भूत

PAK vs SL Score: श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने 299 रन बना दिए हैं. सलमान आगा ने अपने ODI करियर का केवल दूसरा शतक लगाकर इतिहास रचा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Nov 2025 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने 299 रन बना दिए हैं. सलमान आगा ने अपने ODI करियर का केवल दूसरा शतक लगाकर इतिहास रचा. उन्होंने 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसके दौरान उन्होंने 9 चौके लगाए. बाबर आजम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, जिन्होंने 51 गेंद खेलकर सिर्फ 29 रन बनाए. हुसैन तलत ने जरूर महफिल लूटी, जिन्होंने छठे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों का योगदान दिया.

पाकिस्तान टीम की शुरुआत बहुत ज्यादा खराब रही, क्योंकि देखते ही देखते 95 के स्कोर तक टीम के चार बल्लेबाज आउट हो चुके थे. बाबर आजम ने 29 रन, वहीं मोहम्मद रिजवान सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. 25 ओवरों में पाक टीम 100 रनों का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी थी. अंतिम 20 ओवरों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों का भूत बनाते हुए 180 रन बटोरे.

सलमान आगा ने बचाया

इसी बीच सलमान आगा और हुसैन तलत ने पाकिस्तानी पारी को संभाला और साथ-साथ स्कोरबोर्ड को भी आगे बढ़ाया. सलमान आगा और हुसैन तलत ने मिलकर 121 गेंदों में 138 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तान की मैच में वापसी करवाई. सलमान आगा अंत में 105 रन बनाकर नाबाद लौटे, वहीं अंतिम ओवरों में मोहम्मद नवाज ने तेजतर्रार बल्लेबाजी से समा बांधा. नवाज ने 23 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए.

आखिरी 20 ओवर में बने 180 रन

एक समय पाकिस्तान टीम का स्कोर 30 ओवरों में सिर्फ 119/4 था. मगर सलमान आगा और हुसैन तलत की जोड़ी ने तेजी से रन बनाए. 30-40 ओवरों के बीच पाक बल्लेबाजों ने 76 रन जोड़े. वहीं आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. आखिरी 10 ओवरों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 104 रन बना डाले. नतीजन पाकिस्तान 299 रनों का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 11 Nov 2025 07:06 PM (IST)
Pakistan Vs Sri Lanka Babar Azam Salman Agha PAK VS SL
Embed widget