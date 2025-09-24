हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK vs SL: पाकिस्तानी खिलाड़ी की बदतमीजी का वानिंदु हसरंगा ने दिया करारा जवाब, देखने लायक था अबरार का मुंह

PAK vs SL: अबरार अहमद ने वानिंदु हसरंगा को आउट करने के बाद उनके जश्न की नकल की तो श्रीलंकाई स्पिनर भी चुप नहीं बैठे, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : शिवम | Updated at : 24 Sep 2025 08:12 AM (IST)
पाकिस्तान के खिलाड़ी अबरार अहमद ने वानिंदु हसरंगा को आउट करने के बाद उनके विकेट सेलिब्रेशन की नकल उतारी, लेकिन इस बदतमीजी का जवाब हसरंगा ने अबरार को उन्हीं की भाषा में दिया. इसके बाद अबरार का मुंह देखने लायक था. हालांकि श्रीलंका इस मैच को हार गई और अब उसकी एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचे की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

पाकिस्तान के खिलाडियों ने रविवार को भारत के खिलाफ भी बदतमीजी की थी. ऐसी ही घटिया हरकत पाकिस्तानी प्लेयर्स ने श्रीलंका के खिलाफ भी की. लेकिन भारतीय प्लेयर्स की ही तरह श्रीलंका के खिलाडियों ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया.

हसरंगा ने अपनी पारी की अच्छी शुरुआत की थी लेकिन अबरार की गेंद पर बोल्ड हो गए. इस विकेट के बाद अबरार ने हसरंगा के विकेट जश्न की नकल उतारी, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि हसरंगा ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन समय आने पर बदला ले लिया.

हसरंगा ने गेंदबाजी में बदला भी लिया. उन्होंने फखर जमां का शानदार कैच पकड़ने के बाद अपनी गेंदबाजी में सईम अयूब और सलमान अली आगा के विकेट लिए. तीनों बार उन्होंने अबरार के विकेट सेलिब्रेशन की कॉपी की, इस पर कैमरा सीधे अबरार के चेहरे पर गया तो उनका मुंह देखने लायक था.

फाइनल की दौड़ से श्रीलंका लगभग बाहर

अब कोई चमत्कार ही श्रीलंका को फाइनल में पहुंचा सकता है, मतलब आधिकारिक तौर पर श्रीलंका अभी फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुई है. अगर बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान को बड़े अंतर से हरा दे, तो उसके 6 अंक हो जाएंगे. पाकिस्तान के 2 ही अंक रह जाएंगे और फिर श्रीलंका भारत को बड़े अंतर से हराए. बांग्लादेश को छोड़कर अन्य 3 टीमों के 2-2 अंक हो जाएंगे. फिर नेट रन रेट के आधार पर सबसे ऊपर वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट होगी.

लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, क्योंकि एक जो समीकरण बन रहा है वो होना लगभग नामुमकिन है. भारत आज बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर सकती है, फिर श्रीलंका आधिकारिक रूप से बाहर हो जाएगी.

Published at : 24 Sep 2025 07:03 AM (IST)
Pakistan Vs Sri Lanka Wanindu Hasaranga Abrar Ahmed Asia Cup Super 4 PAK VS SL Asia Cup 2025
Embed widget