बाबर फ्लॉप, लाहौर टेस्ट में पहले दिन मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा चमके, पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को रुलाया
PAK vs SA Test: लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट खो कर 313 रन बना लिए हैं. पहले दिन पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए.
लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट खो कर 313 रन बना लिए हैं. दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज दिन के तीसरे सेशन में विकेट को तरफ गए. पहले दिन स्टंप्स होने तक मोहम्मद रिजवान 62 रन और सलमान आगा 52 रन बनाकर नाबाद हैं. रिजवान और सलमान की पार्टनरशिप 114 रनों की हो गई है.
पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था. अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन पहले विकेट के बाद इमाम उल हक और कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तानी पारी को संभाला. दोनों ने 161 रनों की पार्टनरशिप करके दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे.
अपडेट जारी है...
