लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट खो कर 313 रन बना लिए हैं. दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज दिन के तीसरे सेशन में विकेट को तरफ गए. पहले दिन स्टंप्स होने तक मोहम्मद रिजवान 62 रन और सलमान आगा 52 रन बनाकर नाबाद हैं. रिजवान और सलमान की पार्टनरशिप 114 रनों की हो गई है.

पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था. अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन पहले विकेट के बाद इमाम उल हक और कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तानी पारी को संभाला. दोनों ने 161 रनों की पार्टनरशिप करके दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे.

दक्षिण अफ्रीका ने की वापसी, लेकिन सलमान-रिजवान पड़े भारी

एक समय पाकिस्तान ने एक विकेट के नुकसान पर 163 रन बना लिए थे. तभी सेनुरन मुटुसैमी ने इमाम उल हक को 93 के स्कोर पर आउट किया और उसके बाद सऊद शकील को खाता तक नहीं खोलने दिया. वहीं प्रेनेलन सुब्रायेन ने कप्तान शान मसूद को 76 के स्कोर पर आउट करके पाक बल्लेबाजी को दबाव में ला दिया. पाकिस्तान ने मात्र 36 रनों के भीतर 4 विकेट गंवा दिए. सिर्फ 199के स्कोर पर इमाम उल हक, सऊद शकील और बाबर आजम आउट हो गए थे.

मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने दबाव में बहुत सधे हुए अंदाज में बैटिंग की. रिजवान 62 रन बना चुके हैं और सलमान आगा ने 52 रन बना लिए हैं. वियान मुल्डर और एडन मार्करम ने क्रमशः 2 और एक ओवर गेंदबाजी की, उन्हें कोई विकेट नहीं मिल पाया. उनके अलावा अन्य सभी गेंदबाजों ने कम से कम एक विकेट जरूर लिया. कगिसो रबाड़ा, प्रेनेलन सुब्रायेन और साइमन हार्मर ने एक-एक विकेट लिया. वहीं सेनुरन मुटुसैमी ने 2 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें:

जायसवाल को मारी गेंद और फिर..., ICC ने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर पर लिया सख्त एक्शन; जानें पूरा मामला

IND vs WI: जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन