हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबर फ्लॉप, लाहौर टेस्ट में पहले दिन मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा चमके, पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को रुलाया

बाबर फ्लॉप, लाहौर टेस्ट में पहले दिन मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा चमके, पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को रुलाया

PAK vs SA Test: लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट खो कर 313 रन बना लिए हैं. पहले दिन पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Oct 2025 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट खो कर 313 रन बना लिए हैं. दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज दिन के तीसरे सेशन में विकेट को तरफ गए. पहले दिन स्टंप्स होने तक मोहम्मद रिजवान 62 रन और सलमान आगा 52 रन बनाकर नाबाद हैं. रिजवान और सलमान की पार्टनरशिप 114 रनों की हो गई है.

पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था. अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन पहले विकेट के बाद इमाम उल हक और कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तानी पारी को संभाला. दोनों ने 161 रनों की पार्टनरशिप करके दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे.

दक्षिण अफ्रीका ने की वापसी, लेकिन सलमान-रिजवान पड़े भारी

एक समय पाकिस्तान ने एक विकेट के नुकसान पर 163 रन बना लिए थे. तभी सेनुरन मुटुसैमी ने इमाम उल हक को 93 के स्कोर पर आउट किया और उसके बाद सऊद शकील को खाता तक नहीं खोलने दिया. वहीं प्रेनेलन सुब्रायेन ने कप्तान शान मसूद को 76 के स्कोर पर आउट करके पाक बल्लेबाजी को दबाव में ला दिया. पाकिस्तान ने मात्र 36 रनों के भीतर 4 विकेट गंवा दिए. सिर्फ 199के स्कोर पर इमाम उल हक, सऊद शकील और बाबर आजम आउट हो गए थे.

मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने दबाव में बहुत सधे हुए अंदाज में बैटिंग की. रिजवान 62 रन बना चुके हैं और सलमान आगा ने 52 रन बना लिए हैं. वियान मुल्डर और एडन मार्करम ने क्रमशः 2 और एक ओवर गेंदबाजी की, उन्हें कोई विकेट नहीं मिल पाया. उनके अलावा अन्य सभी गेंदबाजों ने कम से कम एक विकेट जरूर लिया. कगिसो रबाड़ा, प्रेनेलन सुब्रायेन और साइमन हार्मर ने एक-एक विकेट लिया. वहीं सेनुरन मुटुसैमी ने 2 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें:

जायसवाल को मारी गेंद और फिर..., ICC ने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर पर लिया सख्त एक्शन; जानें पूरा मामला

IND vs WI: जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs South Africa PAK Vs SA Babar Azam Mohammad Rizwan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
बिहार
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
Advertisement

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
बिहार
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
हेल्थ
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget