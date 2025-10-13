39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर

पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में शिकंजा कस लिया है. लाहौर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन बना लिए हैं. अफ्रीकी टीम पहली पारी में अब भी 162 रनों से पीछे है. दूसरे दिन स्टंप्स तक टोनी डी जॉर्जी 82 रन बनाकर खेल रहे हैं. पाकिस्तान के 39 वर्षीय गेंदबाज नौमान अली ने कहर बरपाते हुए 4 बल्लेबाजों को आउट किया. बताते चलें कि पाकिस्तान ने पहली पारी में 378 रन बनाए थे.

पाकिस्तान ने दूसरे दिन 313/5 से अपने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया. पहले दिन मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा, दोनों अर्धशतक लगाकर नाबाद लौटे थे. दोनों में से कोई भी शतक पूरा नहीं कर पाया. रिजवान ने 75 और सलमान आगा 93 रन बनाकर आउट हुए.

16 रन में गिरे 5 विकेट

मोहम्मद रिजवान जब आउट हुए तब पाकिस्तान ने 362 के स्कोर पर छठा विकेट गंवाया था. इसके बाद ऐसा विकेटों का पतझड़ आया कि पाक टीम के आखिरी 5 विकेट सिर्फ 16 रनों के भीतर गिर गए. सलमान आगा अंत तक क्रीज पर टिके रहे, लेकिन 7 रनों से शतक से चूक गए. आखिरी 5 विकेट जल्दी गिरने से पाकिस्तान टीम 378 रनों पर सिमट कर रह गई. एक समय पाक टीम रिजवान और सलमान की पार्टनरशिप को देख 450 से ज्यादा का सपना देख रही होगी.

लाहौर टेस्ट पर पाकिस्तान ने कसा शिकंजा

जवाब में बैटिंग करने आई दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही क्योंकि कप्तान एडन मार्करम सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए. वियान मुल्डर भी सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बने, लेकिन रायन रिकेल्टन एक छोर से डटे रहे, वो 71 रन बनाकर आउट हुए.

एक समय दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए थे, लेकिन रिकेल्टन का विकेट गिरते ही दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग बिखरने लगी. महज 26 रनों के भीतर 4 विकेट गिरे और देखते ही देखते अफ्रीकी टीम 200 रन तक 6 विकेट गंवा चुकी थी. टोनी डी जॉर्जी पर दक्षिण अफ्रीकी टीम की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है, जो अभी 81 रन पर खेल रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

IPL में अब RCB के लिए नहीं खेलेंगे विराट कोहली? ऑक्शन से पहले 'कॉन्ट्रैक्ट' साइन करने से कर दिया मना