पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आसिफ अफरीदी ने डेब्यू किया है. वह विराट कोहली से 2 साल बड़े हैं, जी हां जबकि कोहली एक सफल टेस्ट करियर के बाद रिटायरमेंट भी ले चुके हैं. 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे हैं. साउथ अफ्रीका को सीरीज ड्रा पर समाप्त करने के लिए ये टेस्ट हर हाल में जीतना है.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रही है. इस मैच में आसिफ अफरीदी ने डेब्यू किया, जिसकी उम्मीद पहले से थी. वह पाकिस्तान के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं.

पाकिस्तान के लिए सबसे डेब्यू करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन?

टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी मिरान बक्श हैं, जिन्होंने 1955 में टीम इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया था. इस समय उनकी उम्र 47 साल 284 दिन है.

आसिफ अफरीदी ने 20 अक्टूबर, 2025 को टेस्ट डेब्यू किया, इस समय उनकी उम्र 38 साल 299 दिन हैं. दिसंबर में वह 39 साल के हो जाएंगे. ये हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि इस उम्र तक कोई खिलाड़ी अपने करियर का समापन करता है.

Asif Afridi becomes the second oldest to make his Test debut while playing for Pakistan۔



Miran Bakhsh is their oldest at 47 when he debuted against India in 1955 pic.twitter.com/cCIv0kkap4 — Zeeshan Qayyum 🇵🇰 (@XeeshanQayyum) October 20, 2025

आसिफ अफरीदी का रिकॉर्ड

आसिफ का जन्म 25 दिसंबर, 1986 को पेशावर में हुआ था. वह गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. उन्होंने 57 फर्स्ट क्लास मैचों में 198 विकेट लिए हैं, वह 13 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं और 2 बार एक पारी में सभी 10 विकेट ले चुके हैं. इसके आलावा उन्होंने 60 लिस्ट ए मैचों में 83 विकेट लिए हैं.

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल-हक़, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेट कीपर), आगा सलमान, नौमान अली, साजिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अफरीदी.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11

एडन मार्क्रम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, कैइल वेरेन्ने (विकेट कीपर), सेनुरन मथुसामी, मार्को जानसेन, साइमन हार्मर, केशव महाराज, कागिसो रबाडा.