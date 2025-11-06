क्विंटन डी कॉक के आगे झुका पाकिस्तान, शतक ठोक रच दिया इतिहास, पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा

साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. पहले गेंदबाजी में नंद्रे बर्गर ने कमाल दिखाया, बल्लेबाजी में क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 270 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे मेहमान टीम ने 40.1 ओवरों में हासिल कर 8 विकेट से जीत दर्ज की.

क्विंटन डिकॉक का 22वां ओडीआई शतक

लक्ष्य का पीछा करते हुए क्विंटन डिकॉक ने शतकीय पारी खेली, ये उनके करियर का 22वां वनडे शतक है. वह साउथ अफ्रीका के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर आ गए हैं.

लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और क्विंटन डिकॉक ने पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी की थी, प्रीटोरियस 12वें ओवर में 46 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें मोहम्मद वसीम ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद डिकॉक और टोनी डी ज़ोरज़ी के बीच 153 रनों की साझेदारी हुई.

टोनी डी ज़ोरज़ी ने 63 गेंदों में 76 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 9 चौके जड़े. क्विंटन डिकॉक ने 119 गेंदों में नाबाद 123 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके जड़े.

पाकिस्तान के 8 खिलाड़ियों ने की गेंदबाजी

साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के मुख्य गेंदबाजों की हालत खराब कर दी, इस कारण अफरीदी को अपने पार्ट टाइमर गेंदबाजों से गेंदबाजी करवानी पड़ी. बता दें कि कुल 8 पाकस्तानी खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की.

शाहीन अफरीदी ने 7 ओवरों का स्पेल डाला, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. उन्होंने 41 रन दिए. नसीम शाह, फहीम अशरफ को भी कोई विकेट नहीं मिला. पारी में एकमात्र विकेट मोहम्मद वसीम ने लिया, जिन्होंने 8 ओवरों के स्पेल में 48 रन खर्चे.

नंद्रे बर्गर और नकाबा पीटर की घातक गेंदबाजी

इससे पहले साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया था. नंद्रे बर्गर ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमन के रूप में बड़ा विकेट लिया था. इसके बाद बर्गर ने बाबर आजम (11) और मोहम्मद रिजवान (4) को सस्ते में पवेलियन भेजकर पाकिस्तान के टॉप आर्डर को बिखेर दिया था. 22 पर 3 विकेट गिरने के बाद सैम अयूब और आगा सलमान के बीच 92 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान को संभाला था.

अयूब ने 53 और सलमान ने 69 रनों की अच्छी पारी खेली, इसके बाद मोहम्मद नवाज ने महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाकर पाकिस्तान को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. नवाज ने 59 गेंदों में 4 छक्के, 3 चौकों की मदद से 59 रन बनाए. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 रन बनाए थे.

नंद्रे बर्गर ने अपने 10 ओवरों के स्पेल में 46 रन देकर 4 विकेट चटकाए. नकाबा पीटर ने 8 ओवरों में 55 रन खर्च करके 3 विकेट लिए. कॉर्बिन बॉश ने 10 ओवरों में 58 रन देकर 2 विकेट लिए. 3 मैचों की वनडे सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है. सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार, 8 नवंबर को खेला जाएगा.