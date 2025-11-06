हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK vs SA 2nd ODI: क्विंटन डी कॉक के आगे झुका पाकिस्तान, शतक ठोक रच दिया इतिहास, पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा

PAK vs SA 2nd ODI: क्विंटन डी कॉक के आगे झुका पाकिस्तान, शतक ठोक रच दिया इतिहास, पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा

PAK vs SA 2nd ODI: नंद्रे बर्गर ने घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान के टॉप आर्डर को धराशाई किया, तो क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. साउथ अफ्रीका ने दूसरा वनडे 8 विकेट से जीता.

By : शिवम | Updated at : 06 Nov 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. पहले गेंदबाजी में नंद्रे बर्गर ने कमाल दिखाया, बल्लेबाजी में क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 270 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे मेहमान टीम ने 40.1 ओवरों में हासिल कर 8 विकेट से जीत दर्ज की.

क्विंटन डिकॉक का 22वां ओडीआई शतक

लक्ष्य का पीछा करते हुए क्विंटन डिकॉक ने शतकीय पारी खेली, ये उनके करियर का 22वां वनडे शतक है. वह साउथ अफ्रीका के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर आ गए हैं.

लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और क्विंटन डिकॉक ने पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी की थी, प्रीटोरियस 12वें ओवर में 46 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें मोहम्मद वसीम ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद डिकॉक और टोनी डी ज़ोरज़ी के बीच 153 रनों की साझेदारी हुई.

टोनी डी ज़ोरज़ी ने 63 गेंदों में 76 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 9 चौके जड़े. क्विंटन डिकॉक ने 119 गेंदों में नाबाद 123 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके जड़े.

पाकिस्तान के 8 खिलाड़ियों ने की गेंदबाजी

साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के मुख्य गेंदबाजों की हालत खराब कर दी, इस कारण अफरीदी को अपने पार्ट टाइमर गेंदबाजों से गेंदबाजी करवानी पड़ी. बता दें कि कुल 8 पाकस्तानी खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की. 

शाहीन अफरीदी ने 7 ओवरों का स्पेल डाला, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. उन्होंने 41 रन दिए. नसीम शाह, फहीम अशरफ को भी कोई विकेट नहीं मिला. पारी में एकमात्र विकेट मोहम्मद वसीम ने लिया, जिन्होंने 8 ओवरों के स्पेल में 48 रन खर्चे.

नंद्रे बर्गर और नकाबा पीटर की घातक गेंदबाजी

इससे पहले साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया था. नंद्रे बर्गर ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमन के रूप में बड़ा विकेट लिया था. इसके बाद बर्गर ने बाबर आजम (11) और मोहम्मद रिजवान (4) को सस्ते में पवेलियन भेजकर पाकिस्तान के टॉप आर्डर को बिखेर दिया था. 22 पर 3 विकेट गिरने के बाद सैम अयूब और आगा सलमान के बीच 92 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान को संभाला था.

अयूब ने 53 और सलमान ने 69 रनों की अच्छी पारी खेली, इसके बाद मोहम्मद नवाज ने महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाकर पाकिस्तान को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. नवाज ने 59 गेंदों में 4 छक्के, 3 चौकों की मदद से 59 रन बनाए. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 रन बनाए थे.

नंद्रे बर्गर ने अपने 10 ओवरों के स्पेल में 46 रन देकर 4 विकेट चटकाए. नकाबा पीटर ने 8 ओवरों में 55 रन खर्च करके 3 विकेट लिए. कॉर्बिन बॉश ने 10 ओवरों में 58 रन देकर 2 विकेट लिए. 3 मैचों की वनडे सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है. सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार, 8 नवंबर को खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Nov 2025 10:57 PM (IST)
Tags :
Shaheen Shah Afridi South Africa Cricket Team PAK Vs SA QUINTON DE KOCK Nandre Burger PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: डिप्टी CM की कार पर 'गोबर' अटैक! | Vijay Sinha | RJD | ABP Report
BJP महिला प्रवक्ता को युवक ने दिखाई आंख..तो Chitra Tripathi ने लगाई फटकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
PAK vs SA 2nd ODI: क्विंटन डी कॉक के आगे झुका पाकिस्तान, शतक ठोक रच दिया इतिहास, पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा
क्विंटन डी कॉक के आगे झुका पाकिस्तान, शतक ठोक रच दिया इतिहास, पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget