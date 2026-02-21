हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम

PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम

PAK vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 राउंड का आज पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में बारिश खलल डाल सकती है.

By : शिवम | Updated at : 21 Feb 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 राउंड आज से शुरू हो रहा है. ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाना है. पूरे मैच में बारिश के आसार बने रहेंगे, इससे पहले भी बारिश हो सकती है. जानिए अगर ये मुकाबले रद्द हुआ तो क्या होगा? क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस राउंड का हर मैच करो या मरो जैसा ही होगा.

कोलंबो में आज कैसा रहेगा मौसम?

एक्यूयावेदर की रिपोर्ट के अनुसार आज कोलंबो में पूरे दिन ही बारिश की संभावना है. 3 बजे के आस पास तेज बारिश की संभावना जताई गई है. टॉस 6:30 बजे होगा, इस दौरान बारिश की संभावना 30 प्रतिशत है. मैच समय के दौरान (7 से 11 बजे तक) बारिश की संभावना 20 प्रतिशत है.

अगर पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच रद्द हुआ तो?

मौसम रिपोर्ट को देखें तो संभावना बनी हुई है कि कहीं पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच रद्द न हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो दोनों टीमों में पॉइंट्स बंट जाएंगे. बता दें कि सुपर-8 मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि नुकसान किस टीम का होगा?

जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलते हैं, हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता. अगर मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 दिया जाता है. अभी दोनों टीमें एक ही स्थिति में है, क्योंकि आज सुपर-8 का पहला मैच है. ऐसे में अभी तो दोनों ही टीमों के लिए मैच रद्द होना नुकसान ही होगा, जो आगे अंक तालिका पर असर डालेगा. क्योंकि एक टीम यहां से जीतकर पूरे 2 अंक प्राप्त कर सकती है.

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज एक दूसरे के खिलाफ 50वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. दोनों के बीच अभी तक हुए 49 टी20 में बराबरी का मुकाबला देखने को मिला है. 24 बार पाकिस्तान और 23 बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team Colombo Weather R Premadasa Stadium PAK Vs NZ PAKISTAN VS NEW ZEALAND PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
क्रिकेट
टी20 विश्व कप में पाकिस्तान का ये बल्लेबाज तोड़ सकता है विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, चाहिए सिर्फ इतने रन
टी20 विश्व कप में पाकिस्तान का ये बल्लेबाज तोड़ सकता है विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, चाहिए सिर्फ इतने रन
क्रिकेट
'बाबर आजम को तो...', NZ vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने दिया बड़ा बयान, अपनी ही टीम पर भड़के
'बाबर आजम को तो...', NZ vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने दिया बड़ा बयान, अपनी ही टीम पर भड़के
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Super 8: आज होगा टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पहला मैच, जानिए किन टीमों के बीच भिड़ंत, कब-कहां देखें लाइव
आज होगा टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पहला मैच, जानिए किन टीमों के बीच भिड़ंत, कब-कहां देखें लाइव
Advertisement

वीडियोज

India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget