टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कोलंबो में आज बारिश की संभावना है. हवाएं भी तेज चल रही है, जो पाकिस्तानी गेंदबाजों को मदद कर सकता है.

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर) शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद.

नीदरलैंड की प्लेइंग 11

माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान, विकेटकीपर), जैच लायन-कैशेट, लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन

पाकिस्तान और नीदरलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में शामिल हैं. टी20 में दोनों के बीच इससे पहले 2 बार भिड़ंत हुई है, दोनों बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है. सलमान अली आगा चाहेंगे कि आज से 3-0 किया जाए, जबकि नीदरलैंड टीम बड़ा उलटफेर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. मौसम की वजह से आज टॉस महत्वपूर्ण है, जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं.

मैच पर बारिश का साया

कोलंबो में आज बारिश की संभावना जताई गई है. टॉस सुबह 10:30 बजे होगा और मैच 11 बजे से शुरू होगा. इस समय बारिश की संभावना 20 प्रतिशत है. सबसे ज्यादा बारिश के चांस 1 बजे से 3 बजे के बीच है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार इन 2 घंटों में बारिश की संभावना 70 प्रतिशत तक है. यानी दूसरी पारी के दौरान बारिश मैच में खलल डाल सकती है.

पाकिस्तान स्क्वॉड

फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक.

नीदरलैंड स्क्वॉड

माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, जैच लायन कैचेट, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), नोआ क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन, साकिब जुल्फिकार, फ्रेड क्लासेन.

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब पर टी20 रिकॉर्ड

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर इससे पहले 2 ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, वो भी करीब 15 साल पहले. अफगानिस्तान बनाम कनाडा और कनाडा बनाम आयरलैंड मैच यहां साल 2010 में हुए थे. यानी पाकिस्तान और नीदरलैंड, दोनों के लिए इस ग्राउंड पर पहला मैच है.