हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऔंधे मुंह गिरा पाकिस्तान, बांग्लादेश के सामने सभी बल्लेबाज फेल; BAN को फाइनल के टिकट के लिए चाहिए 136 रन

PAK vs BAN Live Inning Report: बांग्लादेश के खिलाफ नॉक आउट मैच में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा फिर एक बार जल्दी ही विकेट गंवा बैठे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 25 Sep 2025 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Collapsed Against Bangladesh: एशिया कप सुपर-4 के नॉक आउट मुकाबले में पाकिस्तान की टीम बुरी लड़खड़ा गई. बांग्लादेश के गेंदबाज पाकिस्तान पर पूरी तरह भारी पड़े. नॉक आउट मैच में साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा समेत सभी बल्लेबाज फ्लॉप हुए. बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद, मेहदी हसन और रिशद हुसैन ने धाकड़ गेंदबाजी की और एक के बाद एक सभी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ढेर किया. बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए और फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए 136 रनों की जरूरत है.

पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप

बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हुआ है. पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही साहिबजादा फरहान 4 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं दूसरे ओवर में सईम अयूब इस एशिया कप में चौथी बार 0 (जीरो) पर आउट हुए. वहीं फखर जमान भी नॉक आउट मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 20 गेंद में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पाकिस्तानी का टॉप ऑर्डर एशिया कप के अहम मुकाबले में औंधे मुंह गिर गया.

बांग्लादेश को मिला 136 रनों का लक्ष्य

पाकिस्तान के 49 के स्कोर पर ही पांच विकेट गिर चुके थे. लेकिन आखिर में आए बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और पाकिस्तान को ऑल आउट होने से बचाया. मोहम्मद हारिस ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. वहीं मोहम्मद नवाज ने 15 गेंदों में 25 रन की पारी खेली. पाकिस्तान ने नॉक आउट मुकाबले में बांग्लादेश को 136 रनों का टारगेट दिया है.

भारत के साथ कौन खेलेगा फाइनल?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एशिया कप सुपर-4 का ये अहम मुकाबला है. आज का मैच जो भी टीम जीतेगी, वो फाइनल में भारत के साथ भिड़ेगी. अगर पाकिस्तान 135 रनों से पहले बांग्लादेश को रोक देता है, तब एशिया कप में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल देखने को मिल सकता है. लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों की तरह बल्लेबाजों ने भी कमाल दिखाया, तब भारत के साथ फाइनल में बांग्लादेश की टक्कर होगी.

Published at : 25 Sep 2025 09:51 PM (IST)
