हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक, पढ़ें डे रिपोर्ट

पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक, पढ़ें डे रिपोर्ट

PAK vs BAN 1st Test Day 1 Highlights: पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने 301 रन बना लिए हैं. मोमिनुल हक शतक लगाने और इतिहास रचने से भी चूक गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 May 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

PAK vs BAN 1st Test Day 1 Highlights Scorecard: PSL 2026 के समापन के तुरंत बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्शन में आ गई है. पाक टीम बांग्लादेश दौरे पर है, जहां 8 मई से दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है. ढाका में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पहले दिन स्टंप्स तक बांग्लादेश टीम ने 4 विकेट खो कर 301 रन बना लिए हैं. पहले दिन बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल और कप्तान नजमुल हुसैन शांटो ने अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक लगाया. स्टंप्स तक मुश्फिकुर रहीम और लिटन दास क्रीज पर डटे हुए हैं.

पाकिस्तानी गेंदबाजों का निकला तेल

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. हसन अली और शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान को बढ़िया शुरुआत दिलाई क्योंकि महमूदुल हसन (8 रन) और शादमन इस्लाम (13 रन) जल्दी आउट हो गए. उसके बाद मोमिनुल हक और नजमुल हुसैन शांटो ने पाक गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया. दोनों ने 170 रनों की साझेदारी की. मोमिनुल हक 91 रन बनाकर आउट हो गए और अपने टेस्ट करियर का 14वां शतक लगाने से चूक गए.

शांतो ने 101 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का 9वां शतक है. बांग्लादेश का चौथा विकेट 276 के स्कोर पर गिरा था, जिसके बाद मुश्फिकुर रहीम और लिटन दास ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और दिन के अंत तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया.

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल, कौन टी20 कप्तान के लिए ज्यादा अच्छा? किसे मिलनी चाहिए जिम्मेदारी?

इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक

मोमिनुल हक 200 गेंद में 91 रन बनाकर आउट हो गए. वे अगर शतक पूरा कर लेते तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते. अभी मुश्फिकुर रहीम और मोमिनुल हक, दोनों ने बांग्लादेश के लिए टेस्ट में 13-13 शतक लगाए हैं. 14वीं सेंचुरी लगाते ही मोमिनुल इस फेहरिस्त में सबसे आगे निकल जाते. इन दोनों के अलावा केवल तमीम इकबाल ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने टेस्ट में बांग्लादेश के लिए 10 या उससे अधिक शतक लगाए हों.

यह भी पढ़ें:

क्या शराब पीकर IPL में खेल सकता है कोई खिलाड़ी? जानें इसे लेकर क्या है नियम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 08 May 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
BAN Vs PAK Bangladesh Vs Pakistan Ban Vs Pak 1st Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक, पढ़ें डे रिपोर्ट
पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक
क्रिकेट
क्या शराब पीकर IPL में खेल सकता है कोई खिलाड़ी? जानें इसे लेकर क्या है नियम
क्या शराब पीकर IPL में खेल सकता है कोई खिलाड़ी? जानें इसे लेकर क्या है नियम
क्रिकेट
IPL में जिस सिक्के से टॉस होता है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं?
IPL में जिस सिक्के से टॉस होता है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं?
क्रिकेट
10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज
10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर
शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर
चुनाव 2026
विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट
विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
बॉलीवुड
Aakhri Sawal Trailer: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
क्रिकेट
10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज
10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
विश्व
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर ट्रोल
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget