हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान ने फिर ऑस्ट्रेलिया को रौंदा, इस बार 90 रनों से जीता मैच; टी20 वर्ल्ड कप से पहले जीत ली सीरीज

पाकिस्तान ने फिर ऑस्ट्रेलिया को रौंदा, इस बार 90 रनों से जीता मैच; टी20 वर्ल्ड कप से पहले जीत ली सीरीज

PAK vs AUS 2nd T20I Highlights: पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे टी20 में हराते हुए 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले सीरीज पर कब्जा जमा लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 31 Jan 2026 10:48 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) से पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे टी20 में शिकस्त देते हुए सीरीज अपने नाम कर ली. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान ने कंगारू टीम को 90 रन से हराया. पाकिस्तान के लिए कप्तान सलमान आगा ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रन स्कोर किए. 

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 198/5 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कप्तान सलमान आगा के अलावा उस्मान खान ने भी अच्छी पारी को अंजाम देते हुए 36 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 53 रन बनाए. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमैन, कूपर कोनोली, सीन एबॉट और एडम जैम्पा ने 1-1 विकेट अपने खाते में डाला. 

ऑस्ट्रेलिया रन चेज में फ्लॉप 

रन चेज के लिए मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई. टीम 15.4 ओवर में सिर्फ 108 रन पर ऑलआउट हो गई. इस दौरान टीम के लिए कैमरून ग्रीन सबसे बड़ी पारी खेलने वाले गेंदबाज रहे. ग्रीन ने 20 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. टीम के कुल 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. 

पाकिस्तान की दमदार गेंदबाजी

पाकिस्तान के लिए शादाब खान और अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी करके सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा उस्मान तारिक ने 2 विकेट अपने खाते में डाले. बाकी सैम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

पहले मैच में भी पाकिस्तान ने किया था कमाल 

बात करें टी20 सीरीज के पहले मुकाबले की, तो पाकिस्तान ने 22 रन से जीत दर्ज की थी. अब लगातार दूसरा मैच अपने नाम करके मेजबान टीम ने सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है. यह सीरीज टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान के बड़ा बूस्ट साबित होगी. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 01 फरवरी, रविवार को खेला जाएगा.

Published at : 31 Jan 2026 10:48 PM (IST)
Pakistan Vs Australia T20 World Cup 2026 PAK Vs AUS 2nd T20I
