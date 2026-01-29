हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK vs AUS 1st T20I: टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने भरी हुंकार, ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर दिखाया दम; बाबर आजम हुए फ्लॉप 

PAK vs AUS 1st T20I: टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने भरी हुंकार, ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर दिखाया दम; बाबर आजम हुए फ्लॉप 

PAK vs AUS 1st T20I Highlights: पाकिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ी हुंकार भरी है. पहले टी20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 रन से जीत दर्ज की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 Jan 2026 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

PAK vs AUS 1st T20I Full Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. पहला टी20 गुरुवार (29 जनवरी) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. मुकाबले में पाकिस्तान ने 22 रन से जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को रौंदा. आगामी टी20 विश्व कप से पहले यह जीत पाकिस्तान के लिए बड़ा बूस्ट होगा. 

हालांकि गौर करने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान ने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम फ्लॉप नजर आए. बाबर का फ्लॉप होना टी20 टूर्नामेंट से पहले मेन इन ग्रीन के लिए बड़ी मुश्किल हो सकता है. मुकाबले में बाबर 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का निकला.

टॉस जीतकर पाकिस्तान का सही फैसला 

बता दें कि मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. पहले बैटिंग के लिए उतरी मेजबान टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 168 रन बोर्ड पर लगाए. 

हालांकि ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए यह कोई बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन पाक गेंदबाजों ने कमाल करते हुए टीम को जीत दिलाई. बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए ओपनिंग पर उतरे सैम अयूब ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 22 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका. चार बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. 

रन चेज में ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप 

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 146 रन तक ही पहुंच सकी. टीम की शुरुआत काफी खराब रही. कंगारुओं ने सिर्फ 28 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद टीम खुद को संभाल नहीं पाई. टीम के लिए नंबर तीन पर उतरे कैमरून ग्रीन ने सबसे बड़ी पारी खेली. उन्होंने 31 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन स्कोर किए. इस दौरान पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद और सैम अयूब ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए.

Published at : 29 Jan 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Babar Azam T20 World Cup 2026 PAK Vs AUS 1st T20I
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

UGC New Rules 2026: समझिए कहां फंसा पेंच कि Supreme Court ने रोक दिया नया UGC कानून ? । PM Modi
Ajit Pawar Death : उधर अजित पवार का हुआ अंतिम संस्कार इधर हाथ जोड़े बेटों ने बड़ा संकेत दे दिया
Mannat: गुड्डी ने किया याशिका पर हमला! युवी की गलती पड़ी सब पर भारी
Economic Survey 2025-26 Explained: India ki Growth Story, Inflation Relief & Budget 2026| Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
इंडिया
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
नौकरी
DU के निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
DU के निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget