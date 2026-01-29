PAK vs AUS 1st T20I Full Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. पहला टी20 गुरुवार (29 जनवरी) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. मुकाबले में पाकिस्तान ने 22 रन से जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को रौंदा. आगामी टी20 विश्व कप से पहले यह जीत पाकिस्तान के लिए बड़ा बूस्ट होगा.

हालांकि गौर करने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान ने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम फ्लॉप नजर आए. बाबर का फ्लॉप होना टी20 टूर्नामेंट से पहले मेन इन ग्रीन के लिए बड़ी मुश्किल हो सकता है. मुकाबले में बाबर 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का निकला.

टॉस जीतकर पाकिस्तान का सही फैसला

बता दें कि मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. पहले बैटिंग के लिए उतरी मेजबान टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 168 रन बोर्ड पर लगाए.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए यह कोई बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन पाक गेंदबाजों ने कमाल करते हुए टीम को जीत दिलाई. बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए ओपनिंग पर उतरे सैम अयूब ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 22 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका. चार बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके.

रन चेज में ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 146 रन तक ही पहुंच सकी. टीम की शुरुआत काफी खराब रही. कंगारुओं ने सिर्फ 28 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद टीम खुद को संभाल नहीं पाई. टीम के लिए नंबर तीन पर उतरे कैमरून ग्रीन ने सबसे बड़ी पारी खेली. उन्होंने 31 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन स्कोर किए. इस दौरान पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद और सैम अयूब ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए.