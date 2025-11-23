एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के फाइनल में पाकिस्तान A टीम सिर्फ 125 रन बना पाई है. बांग्लादेश A के खिलाफ खिताबी भिड़ंत में पाकिस्तान के सिर्फ 3 बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छू सके. बांग्लादेश के रिपोन मोंडल ने कहर बरपाते हुए 3 विकेट झटके. ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी. दूसरी ओर रकीबुल हुसैन ने भी पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड पर ब्रेक लगाए रखी और 2 विकेट भी लिए.

फाइनल मैच की पहली गेंद पर विकेट

इस फाइनल मैच की पहली ही गेंद पर यासिर अली रन आउट हो गए थे. उसके 6 गेंद बाद ही मोहम्मद फैक भी बिना खाता खोले आउट हो गए, देखते ही देखते पाकिस्तान ने 2 रन के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए. भारत के खिलाफ जिस माज सदाकत ने 79 रनों की पारी खेली थी, उन्होंने थोड़ी देर एक छोर संभाले रखा और 23 रनों की पारी खेली. मगर दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे.

देखते ही देखते 50 के स्कोर तक पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के 4 विकेट गिर चुके थे. अराफत मिन्हास ने 25 रन और साद मसूद ने 38 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान के बाकी 8 बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके.

आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 5 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. दूसरी ओर बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में भारत को सुपर ओवर में हराकर फाइनल में प्रवेश पाया था.

फाइनल में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा विकेट रिपोन मोंडल ने लिए, उन्होंने पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को आउट किया. रकीबुल हसन ने 2 विकेट लिए. वहीं एमएम महरूब, जीशान आलम और अब्दुल सकलैन ने एक-एक विकेट लिया.

