Watch: क्रिकेटर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

Watch: क्रिकेटर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस घटना के संबंध में 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Nov 2025 07:07 PM (IST)
पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस घटना के संबंध में 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है. घटना रविवार, 9 नवंबर की है, जब लोवर दीर के मयार में स्थित नसीम शाह के घर के मेन गेट पर गोलियां चलाई गईं. मेन गेट, खिड़की और वहां खड़ी एक कार पर भी फायरिंग हुई. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पुलिस ने बताया, "अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर पर गोलीबारी की. उनके घर के मुख्य द्वार, खिड़की और वहां खड़ी कार पर भी गोलियां चलीं. पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. मयार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच जारी है.

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि गोलियों के प्रभाव से लोहे से बने मेन गेट में कई सारे छेद हो गए हैं दूसरी ओर वहां खड़ी एक काले रंग कि गाड़ी की छत को क्षति पहुंचाई गई है. सोशल मीडिया पर एक दावे अनुसार इतने पुलिस वहां पहुंची, हमलावर मौके से फरार हो गए थे.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध व्यक्तियों से सवाल किए जा रहे हैं और हमले के पीछे कारण का जल्द पता लगा लिया जाएगा. शाह, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाजों में से एक हैं. नसीम शाह ने 2019 में पाकिस्तान टीम के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

डिफेंडिंग चैंपियन RCB कर सकती है 5 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल; देखें

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 10 Nov 2025 07:02 PM (IST)
Naseem Shah Cricket News PAKISTAN CRICKET TEAM
Embed widget