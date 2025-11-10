क्रिकेटर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस घटना के संबंध में 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है. घटना रविवार, 9 नवंबर की है, जब लोवर दीर के मयार में स्थित नसीम शाह के घर के मेन गेट पर गोलियां चलाई गईं. मेन गेट, खिड़की और वहां खड़ी एक कार पर भी फायरिंग हुई. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पुलिस ने बताया, "अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर पर गोलीबारी की. उनके घर के मुख्य द्वार, खिड़की और वहां खड़ी कार पर भी गोलियां चलीं. पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. मयार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच जारी है.

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि गोलियों के प्रभाव से लोहे से बने मेन गेट में कई सारे छेद हो गए हैं दूसरी ओर वहां खड़ी एक काले रंग कि गाड़ी की छत को क्षति पहुंचाई गई है. सोशल मीडिया पर एक दावे अनुसार इतने पुलिस वहां पहुंची, हमलावर मौके से फरार हो गए थे.

Militants opened fire at the house of the national cricket team fast bowler @iNaseemShah in Lower Dir. The firing has damaged the main gate, windows, and a vehicle partially. However, Police reached the scene immediately, but the attackers managed to escape. pic.twitter.com/jgLVfatBi4 — Jawad Yousafzai (@JawadYousufxai) November 10, 2025

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध व्यक्तियों से सवाल किए जा रहे हैं और हमले के पीछे कारण का जल्द पता लगा लिया जाएगा. शाह, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाजों में से एक हैं. नसीम शाह ने 2019 में पाकिस्तान टीम के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

