हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात

IND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात

Most T20I Wickets By Indian Players: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच कल ब्रिसबेन के गाबा मैदान में खेला जाएगा. इस मैच में जसप्रीत बुमराह नया इतिहास लिख सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 10:26 PM (IST)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच कल ब्रिसबेन के गाबा मैदान में खेला जाएगा. पांच टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे चल रही है. इस मैच में जसप्रीत बुमराह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. अभी तक सिर्फ एक भारतीय गेंदबाज टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने की उपलब्धि प्राप्त कर सका है. कल ब्रिसबेन में सिर्फ एक विकेट लेकर बुमराह नया इतिहास लिख सकते हैं.

बुमराह लिखेंगे नया इतिहास

जसप्रीत बुमराह ने अब तक अपने टी20 करियर में 79 मैच खेलकर 99 विकेट लिए हैं. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में सिर्फ एक विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल में विकेट का शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे. ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं. अर्शदीप सिंह ने अपने करियर के 64वें टी20 मैच में 100 विकेट पूरे किए थे. बुमराह अपने टी20 करियर के 80वें मैच में ऐसा कर सकते हैं.

अब तक दुनिया में कुल 28 क्रिकेटर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छू चुके हैं. कल ब्रिसबेन में एक विकेट लेते ही बुमराह इस लिस्ट में जुड़ने वाले 29वें क्रिकेटर बन जाएंगे.

सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले भारतीय

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. इस सूची में दूसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जिनके अभी 99 विकेट हैं. 98 विकेट के साथ हार्दिक पांडया भारतीय गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. युजवेंद्र चहल चौथे नंबर पर हैं, जिनके अभी 96 विकेट हैं और 90 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार पांचवें स्थान पर हैं.

  • अर्शदीप सिंह - 105 विकेट
  • जसप्रीत बुमराह - 99 विकेट
  • हार्दिक पांड्या - 98 विकेट
  • युजवेंद्र चहल - 96 विकेट
  • भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 07 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Tags :
Jasprit Bumrah Stats IND VS AUS JASPRIT BUMRAH IND Vs AUS 5th T20
Embed widget