भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच कल ब्रिसबेन के गाबा मैदान में खेला जाएगा. पांच टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे चल रही है. इस मैच में जसप्रीत बुमराह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. अभी तक सिर्फ एक भारतीय गेंदबाज टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने की उपलब्धि प्राप्त कर सका है. कल ब्रिसबेन में सिर्फ एक विकेट लेकर बुमराह नया इतिहास लिख सकते हैं.

बुमराह लिखेंगे नया इतिहास

जसप्रीत बुमराह ने अब तक अपने टी20 करियर में 79 मैच खेलकर 99 विकेट लिए हैं. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में सिर्फ एक विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल में विकेट का शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे. ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं. अर्शदीप सिंह ने अपने करियर के 64वें टी20 मैच में 100 विकेट पूरे किए थे. बुमराह अपने टी20 करियर के 80वें मैच में ऐसा कर सकते हैं.

अब तक दुनिया में कुल 28 क्रिकेटर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छू चुके हैं. कल ब्रिसबेन में एक विकेट लेते ही बुमराह इस लिस्ट में जुड़ने वाले 29वें क्रिकेटर बन जाएंगे.

सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले भारतीय

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. इस सूची में दूसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जिनके अभी 99 विकेट हैं. 98 विकेट के साथ हार्दिक पांडया भारतीय गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. युजवेंद्र चहल चौथे नंबर पर हैं, जिनके अभी 96 विकेट हैं और 90 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार पांचवें स्थान पर हैं.

अर्शदीप सिंह - 105 विकेट

जसप्रीत बुमराह - 99 विकेट

हार्दिक पांड्या - 98 विकेट

युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट

यह भी पढ़ें:

भारत-ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 मैच में बारिश, तो टीम इंडिया को इस तरह होगा फायदा; जानें कैसा रहेगा ब्रिसबेन का मौसम?