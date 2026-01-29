क्रिकेट इतिहास में आज का दिन (29 जनवरी) ऐतिहासिक है. आज ही के दिन इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ कराची में इतिहास रचा था, उन्होंने पहली ही ओवर में हैट्रिक ली थी. बता दें कि अभी तक भारत के 3 गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ले सके हैं. हालांकि हैरानी की बात ये है कि फिर भी पाकिस्तान इस मैच को जीत गया था.

इरफान पठान की ऐतिहासिक हैट्रिक

29 जनवरी, 2006 से शुरू हुए उस टेस्ट में भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जिसे इरफान ने पहले ही ओवर में सही साबित कर दिया. उन्होंने पहला ओवर डाला. शुरुआती 3 गेंदें डॉट करने के बाद पठान ने चौथी गेंद पर सलमान बट को आउट किया. अगली ही गेंद पर उन्होंने यूनिस खान को एलबीडबल्यू आउट किया. ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद युसूफ को बोल्ड कर इरफान दूसरे भारतीय गेंदबाज बने, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली.

इरफान से पहले हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च, 2001 में ऐसा किया था. हरभजन टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय थे, उसके बाद इरफान ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज. भारत के लिए आखिरी बार जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में हैट्रिक ली, उन्होंने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा किया था.

फिर भी हार गया था भारत

हालांकि इरफान पठान की जादुई हैट्रिक भारत को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रही. 39 पर 6 विकेट गिर जाने के बाद कामरान अकमल ने शतक जड़ा था, अब्दुल रज्जाक और शोएब अख्तर ने 45-45 रन बनाकर पाकिस्तान का स्कोर 245 तक पहुंचा दिया. भारत की पहली पारी 238 रनों पर ही सिमट गई थी. लक्ष्मण (19), द्रविड़ (3), सहवाग (5), सचिन तेंदुलकर (23), गांगुली (34), एमएस धोनी (13) जैसे स्टार बल्लेबाज फ्लॉप रहे.

पाकिस्तान ने दूसरी पारी 599 पर घोषित कर भारत के सामने 607 रनों का लक्ष्य रखा. पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इरफान पठान दूसरी पारी में सिर्फ 1 विकेट ले पाए. दूसरी पारी में भारत 265 रनों पर ऑलआउट हो गया और पाकिस्तान ने 341 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. कामरान अकमल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में मुश्किल समय में आकर 113 रन बनाए थे.