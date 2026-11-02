52 साल बाद भारत बना ODI का वर्ल्ड चैंपियन, पहली बार ट्रॉफी उठाकर रचा था इतिहास

52 साल का इंतजार, टीम इंडिया के खिलाड़ियों से कोई पूछे, पांच दशकों तक वर्ल्ड कप ट्रॉफी ना जीत पाने का दर्द क्या होता है? मगर साल 2025 में आज ही के दिन, 2 नवंबर को भारतीय महिलाओं ने इतिहास रच दिया. महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर टीम इंडिया ने खिताबी सूखे का अंत किया था.

1973 में महिला ODI क्रिकेट की शुरुआत हुई, उसके बाद टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए 52 साल लंबा इंतजार करना पड़ा. इससे पहले भारतीय टीम ने 2005 और 2017 का फाइनल खेला था, लेकिन दोनों बार वह ट्रॉफी के बहुत करीब आकर भी जीत से वंचित रह गई थी.

2 नवंबर कभी नहीं भूलेगा भारत

2 नवंबर, 2025 की तारीख भारतीय फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे. ODI वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया पहले बैटिंग करने आई थी. शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की ओपनिंग जोड़ी वाकई बेहतरीन फॉर्म में थी. दोनों ने फाइनल के दबाव को झेलते हुए पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़ डाले, यहीं से टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने की नींव रखी गई. वर्मा ने 87 रन और मंधाना ने 45 रन बनाए. जेमिमा रोड्रीग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर कोई खास कमाल नहीं कर पाईं. दीप्ति शर्मा ने बल्ले से 58 रन का योगदान देकर टीम इंडिया को 298 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की थी.

लौरा वुल्वार्ट का शतक, भारतीय फैंस की बढ़ती धड़कनें

जवाब में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वुल्वार्ट ने जिस अंदाज में शुरुआत की, उसे देख यही लगा कि एक बार फिर टीम इंडिया के हाथों से ट्रॉफी जाने वाली है. हालांकि दूसरे छोर पर कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था. वुल्वार्ट ने धीरे-धीरे पारी को आगे बढ़ाया और 101 रनों की शतकीय पारी खेली. वह 42वें ओवर तक क्रीज पर डटी रहीं और उनके रहते भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं.

भारतीय फैंस को राहत की सांस तब मिली, जब विपक्षी कप्तान को दीप्ति शर्मा ने आउट कर दिया. इसके बाद तो दक्षिण अफ्रीका ने घुटने ही टेक दिए और उसकी पूरी टीम 246 रनों पर सिमट गई. भारत ने 52 रनों से जीत दर्ज कर पहली बार ODI वर्ल्ड चैंपियन बनने का तमगा हासिल किया.

यह भी पढ़ें:

न्यूजीलैंड में यह भारतीय खिलाड़ी बना 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज', मिला खास तोहफा