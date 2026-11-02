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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट52 साल बाद भारत बना ODI का वर्ल्ड चैंपियन, पहली बार ट्रॉफी उठाकर रचा था इतिहास

52 साल बाद भारत बना ODI का वर्ल्ड चैंपियन, पहली बार ट्रॉफी उठाकर रचा था इतिहास

On This Day Cricket: भारतीय टीम ने साल 2025 में आज ही के दिन 52 साल से चले आ रहे खितबी सूखे का अंत किया था. भारत पहली बार वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना था.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Nov 2026 01:59 PM (IST)
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52 साल का इंतजार, टीम इंडिया के खिलाड़ियों से कोई पूछे, पांच दशकों तक वर्ल्ड कप ट्रॉफी ना जीत पाने का दर्द क्या होता है? मगर साल 2025 में आज ही के दिन, 2 नवंबर को भारतीय महिलाओं ने इतिहास रच दिया. महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर टीम इंडिया ने खिताबी सूखे का अंत किया था.

1973 में महिला ODI क्रिकेट की शुरुआत हुई, उसके बाद टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए 52 साल लंबा इंतजार करना पड़ा. इससे पहले भारतीय टीम ने 2005 और 2017 का फाइनल खेला था, लेकिन दोनों बार वह ट्रॉफी के बहुत करीब आकर भी जीत से वंचित रह गई थी.

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2 नवंबर कभी नहीं भूलेगा भारत

2 नवंबर, 2025 की तारीख भारतीय फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे. ODI वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया पहले बैटिंग करने आई थी. शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की ओपनिंग जोड़ी वाकई बेहतरीन फॉर्म में थी. दोनों ने फाइनल के दबाव को झेलते हुए पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़ डाले, यहीं से टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने की नींव रखी गई. वर्मा ने 87 रन और मंधाना ने 45 रन बनाए.  जेमिमा रोड्रीग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर कोई खास कमाल नहीं कर पाईं. दीप्ति शर्मा ने बल्ले से 58 रन का योगदान देकर टीम इंडिया को 298 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की थी.

लौरा वुल्वार्ट का शतक, भारतीय फैंस की बढ़ती धड़कनें

जवाब में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वुल्वार्ट ने जिस अंदाज में शुरुआत की, उसे देख यही लगा कि एक बार फिर टीम इंडिया के हाथों से ट्रॉफी जाने वाली है. हालांकि दूसरे छोर पर कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था. वुल्वार्ट ने धीरे-धीरे पारी को आगे बढ़ाया और 101 रनों की शतकीय पारी खेली. वह 42वें ओवर तक क्रीज पर डटी रहीं और उनके रहते भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं.

भारतीय फैंस को राहत की सांस तब मिली, जब विपक्षी कप्तान को दीप्ति शर्मा ने आउट कर दिया. इसके बाद तो दक्षिण अफ्रीका ने घुटने ही टेक दिए और उसकी पूरी टीम 246 रनों पर सिमट गई. भारत ने 52 रनों से जीत दर्ज कर पहली बार ODI वर्ल्ड चैंपियन बनने का तमगा हासिल किया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
India Women Cricket Team Women ODI World Cup 2025
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