विराट कोहली अगर किसी के पोस्ट पर लाइक कर दें तो वह रातों रात छा जाएगा, ऐसा ही कुछ दिन पहले जर्मनी की मॉडल LizLaz के साथ हुआ था. दावा किया गया कि कोहली ने उनके पोस्ट पर कोहली ने लाइक किया, जिसके बाद उनके फ़ॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी. अब मॉडल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें विराट के बारे में गलत बातें बोलने के लिए पैसों का ऑफर भी हुआ था.

LizLaz ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें विराट कोहली के बारे में नेगेटिव बातें बोलने के लिए पैसे देने की पेशकश की. फिल्मी मंत्रा के साथ इंटरव्यू में मॉडल ने ये बात बताई कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने उनसे संपर्क किया और कथित तौर पर कोहली के बारे में झूठ और गलत दावे करने के लिए मनाने की कोशिश की. ऐसा करने के लिए उन्हें पैसों का लालच दिया गया.

उन्होंने इंटरव्यू में कहा, "कुछ पत्रकारों ने मुझे विराट कोहली के बारे में झूठ और बुरा बोलने के लिए पैसों की पेशकश की, ऐसी चीजें जो कभी हुई नहीं तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगी." जर्मनी की इस मॉडल ने कहा कि विराट उनके सबसे फेवरेट क्रिकेटर हैं और पैसों या फेम के लिए उनका ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं है.

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LizLaz के बारे में

लिजलाज जर्मन-साउथ अफ्रीकन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल हैं. उनका असली नाम जेनिफर है, वह इंस्टाग्राम पर भारतीय गानों पर वीडियो बनाती हैं. उनकी भारत में लोकप्रियता तब बढ़ी जब उन्होंने RCB की जर्सी में कुछ वीडियो बनाएं. इसके आलावा वह भारत के कई शहरों में जाकर व्लॉगिंग कर चुकी हैं. बेंगलुरु के ट्रैफिक पर बनाया गया उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था.

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विराट कोहली अभी IPL 2026 में खेल रहे हैं, जो शुरूआती मैचों में शानदार फॉर्म में थे लेकिन पिछले 2 मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा है. LSG और MI के खिलाफ हुए पिछले दोनों मैच में कोहली शून्य पर आउट हुए हैं. आज RCB का मैच KKR के साथ है, कोहली चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण मैच में अच्छा स्कोर करे.