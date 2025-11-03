Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
Women's World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रांति गौड़ के लिए राज्य सरकार की ओर से इनाम की घोषणा की है.
रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता, इसमें शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया. उन्होंने 87 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद गेंदबाजी में 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए थे. चैंपियन बनी भारतीय टीम को आईसीसी की तरफ से करीब 40 करोड़ रूपये इनामी राशि मिली, बीसीसीआई ने अलग से टीम के लिए प्राइज मनी घोषित की. वहीं खिलाड़ियों के लिए उनकी राज्य सरकार भी इनामी राशि की घोषणा कर रही हैं, इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्रांति गौड़ के लिए 1 करोड़ रुपये इनामी राशि घोषित की.
सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए मोहन यादव ने कहा, "बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ओर देश की बेटियों ने जिस प्रकार क्रिकेट में धूम मचाई, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं. जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता, उस टीम में मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ भी शामिल हैं. मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं. मैं छत्तरपुर जिले से आने वाली क्रांति गौड़ के लिए 1 करोड़ रुपये इनामी राशि की घोषणा करता हूं."
वर्ल्ड कप में कैसा रहा क्रांति गौड़ का प्रदर्शन
मीडियम तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में मात्र 3 ओवरों का स्पेल किया था, इसमें वह काफी किफायती रहीं. उन्होंने मात्र 16 रन दिए, हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला.
क्रांति ने महिला वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे, इसके लिए उन्हें उस मैच में प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया था. उन्होंने टूर्नामेंट में खेले 8 मैचों में 9 विकेट लिए.
घुवारा ग्राम की रहने वाली हैं क्रांति गौड़
क्रांति गौड़ मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा ग्राम की रहने वाली हैं. क्रांति के पिता पुलिस आरक्षक हैं, वह पुलिस कॉलोनी के सरकारी घर में रहते हैं. क्रांति को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया.
