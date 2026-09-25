ODI+T20I: सीमित ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज, विराट कोहली नंबर-1

क्रिकेट में रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने सालों तक लगातार रन बनाकर अलग पहचान बनाई है. वनडे और टी20 इंटरनेशनल के रनों को जोड़ें तो इस मामले में भारत के विराट कोहली सबसे आगे हैं. कोहली के नाम दोनों फॉर्मेट में 19,129 रन हैं. खास बात ये है कि इस सूची में उनके पीछे भी क्रिकेट के कई बड़े दिग्गज शामिल हैं.

विराट कोहली इस लिस्ट में 19,129 रनों के साथ पहले नंबर पर हैं. उन्होंने वनडे क्रिकेट में 14,941 रन बनाए हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 4,188 रन हैं. दोनों फॉर्मेट के रन जोड़ने पर कोहली के कुल 19,129 रन हो जाते हैं. लंबे समय तक दोनों फॉर्मेट में खेलने के वजह से वह इस सूची में सबसे ऊपर हैं.

सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 18,436 रनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. सचिन ने वनडे क्रिकेट में 18,426 रन बनाए थे. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 10 रन हैं. दोनों फॉर्मेट को मिलाकर उनके कुल रन 18,436 हैं. सचिन का वनडे रिकॉर्ड लंबे समय तक दुनिया के बल्लेबाजों के लिए बड़ी मिसाल रहा.

रोहित शर्मा भी टॉप-3 में

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं. रोहित ने वनडे में 11,895 रन बनाए हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 4,231 रन हैं. दोनों फॉर्मेट में उनके कुल 16,126 रन हैं. रोहित ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर दोनों फॉर्मेट में खास पहचान बनाई है.

कुमार संगाकारा चौथे स्थान पर

श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने वनडे क्रिकेट में 14,234 रन बनाए हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 1,382 रन हैं. दोनों फॉर्मेट के रनों को मिलाकर संगाकारा के कुल 15,616 रन हैं. इस तरह वो इस खास सूची में चौथे स्थान पर हैं.

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